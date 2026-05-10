NASA использует гравитацию Марса для ускорения аппарата Psyche и коррекции его маршрута.

Полет к далёким астероидам требует сложных расчетов маршрута. Вместо дополнительного расхода топлива инженеры иногда используют гравитацию планет для изменения скорости космических аппаратов.

Скриншот из видео NASA Jet Propulsion Laboratory

15 мая аппарат Psyche пролетит рядом с Марсом на расстоянии около 4500 километров от поверхности планеты со скоростью около 19 848 км/ч. Во время сближения NASA использует гравитацию Марса, чтобы изменить траекторию станции и увеличить ее скорость на пути к астероиду Психея.

NASA рассчитывает использовать притяжение Марса для изменения траектории аппарата и его дополнительного разгона на пути к астероиду Психея. После сближения станция продолжит полет уже по скорректированному маршруту. Подобные маневры применяют в межпланетных миссиях для экономии топлива. Гравитация планеты помогает изменить направление движения аппарата без длительной работы двигателей.





Psyche стартовал в октябре 2023 года. Аппарат использует солнечно-электрическую двигательную систему, работающую на ксеноне. Конечной целью миссии остается астероид Психея, расположенный между орбитами Марса и Юпитера.

Ученые считают этот объект необычным из-за высокого содержания металлов, включая железо и никель. NASA планирует вывести аппарат к астероиду в 2029 году.