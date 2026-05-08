Официальный справочник Российского союза автостраховщиков для расчёта выплат по ОСАГО в Москве ставит стоимость нормо‑часа кузовного ремонта Porsche и Lada на один уровень — 900 ₽.

Размер страховой выплаты по ОСАГО зависит от того, сколько стоит официальный нормо‑час ремонта для конкретной марки и модели. Эти цифры автовладельцы напрямую не видят, но именно они определяют, хватит ли компенсации на оплату хотя бы на части реального счета из сервиса.

Изображение - ChatGPT

Издание «Известия» обратило внимание на расценки в справочнике Российского союза автостраховщиков, который используют для расчета выплат по ОСАГО. В московском регионе в разделе кузовного ремонта стоимость нормо‑часа для Lada и Porsche совпадает и составляет 900 ₽. Для ряда китайских, японских и премиальных брендов, включая Mercedes‑Benz и BMW, значения отличаются ненамного и, как правило, укладываются в диапазон 900–950 ₽.

Журналисты сравнили эти цифры с действующими прайс‑листами дилеров и крупных сетевых сервисов. По их данным, реальная стоимость нормо‑часа в Москве начинается примерно от 2,4–2,5 тыс. ₽ у массовых брендов и может достигать 4 тыс. ₽ и выше для премиального сегмента. В результате страховая выплата, рассчитанная по справочнику РСА, зачастую покрывает только небольшую часть счета за ремонт, особенно если речь идет о дорогих иномарках. Представители страхового рынка и эксперты, на которых ссылается издание, считают, что такой разрыв между нормативными и рыночными тарифами подталкивает автовладельцев либо к доплате «из кармана», либо к отказу от полноценного восстановления машины после ДТП.