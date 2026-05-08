AMD анонсировала ускоритель искусственного интеллекта Instinct MI350P в форм-факторе PCIe. Карта получила 144 ГБ памяти HBM3E и превосходит Nvidia H200 NVL по производительности в вычислениях FP16 и FP8 примерно на 43%.

AMD продолжает расширять линейку ускорителей для центров обработки данных. На этот раз компания выпустила компактную PCIe-модель для существующих серверных систем.

Instinct MI350P выполнена в формате двухслотовой PCIe-карты длиной 10,5 дюйма. Ускоритель использует пассивное охлаждение и рассчитан на серверы с корпусными вентиляторами. Базовое энергопотребление составляет 600 Вт, однако AMD предусмотрела режим на 450 Вт для систем с ограничениями по охлаждению.

Карта построена на архитектуре CDNA4 и сочетает 3-нм и 6-нм техпроцессы TSMC. Внутри находятся 8192 ядра, 128 вычислительных блоков, 512 Matrix-ядер и память HBM3E объемом 144 ГБ с пропускной способностью 4 ТБ/с.

AMD заявляет, что MI350P достигает производительности 2299 TFLOPs, а в режиме MXFP4 показатель увеличивается до 4600 TFLOPs. В одной системе можно объединить до восьми таких ускорителей.

По данным компании, MI350P превосходит Nvidia H200 NVL примерно на 43% в вычислениях FP16 и на 39% в FP8. AMD также отметила поддержку задач вывода ИИ и RAG-конвейеров.

Nvidia пока не выпустила PCIe-версию своих новейших ускорителей B200 Blackwell с памятью HBM. Поэтому на данный момент AMD предлагает самый современный ускоритель ИИ в этом форм-факторе. Главный вопрос — как широко распространится карта, учитывая доминирование Nvidia с ее платформой CUDA.