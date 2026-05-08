Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Рост цен на память и консоли может сделать «входной билет» геймерам в GTA 6 по цене в $1000
Аналитик Мэт Пискателла считает, что к выходу Grand Theft Auto 6 часть игроков столкнется с консолью по цене до $1000.

Обсуждение Grand Theft Auto 6 все чаще выходит за рамки самой игры и касается реальных затрат для игроков. Речь идет не только о цене диска или цифровой версии, но и о сумме, которую придется заплатить за консоль к моменту выхода игры.

 

Изображение - ChatGPT

Аналитик Мэт Пискателла в беседе с The Game Business напомнил, что производители уже подняли цены на текущие модели консолей. В США стандартная PlayStation 5 подорожала до $649,99, а PS5 Pro — до $899,99, и компании объясняют это ростом стоимости памяти и других компонентов. Аналитик предполагает, что к релизу Grand Theft Auto 6 цена может повысится и приблизится к $1000. В его формулировке это может стать «ценовым шоком» для тех, кто не следит за новостями рынка и решит приобрести консоль после релиза игры.

Читайте: Генеральный директор Take Two Зельник в новом интервью рассказал о подходе компании к цене Grand Theft Auto VI и снова назвал дату 19 ноября ключевой для релиза.


Отдельно продолжается спор о цене самой Grand Theft Auto 6. Руководитель Take‑Two Штраус Зельник публично отверг слухи о возможной цене в $100, однако аналитик Bank of America Омар Дессуки заявил, что релиз за $80 мог бы задать новый уровень для крупных релизов и поддержать экономику дорогих проектов.

#playstation 5 #gta 6 #rockstar #grand theft auto 6 #xbox series #take‑two #мэт пискателла
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Apple укрепила лидерство по выручке на рынке смартфонов в 2026 году
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
«АвтоВАЗ» показал, в каких цветах будет доступен новый кроссовер Lada Azimut
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter