Аналитик Мэт Пискателла считает, что к выходу Grand Theft Auto 6 часть игроков столкнется с консолью по цене до $1000.

Обсуждение Grand Theft Auto 6 все чаще выходит за рамки самой игры и касается реальных затрат для игроков. Речь идет не только о цене диска или цифровой версии, но и о сумме, которую придется заплатить за консоль к моменту выхода игры.

Аналитик Мэт Пискателла в беседе с The Game Business напомнил, что производители уже подняли цены на текущие модели консолей. В США стандартная PlayStation 5 подорожала до $649,99, а PS5 Pro — до $899,99, и компании объясняют это ростом стоимости памяти и других компонентов. Аналитик предполагает, что к релизу Grand Theft Auto 6 цена может повысится и приблизится к $1000. В его формулировке это может стать «ценовым шоком» для тех, кто не следит за новостями рынка и решит приобрести консоль после релиза игры.

Отдельно продолжается спор о цене самой Grand Theft Auto 6. Руководитель Take‑Two Штраус Зельник публично отверг слухи о возможной цене в $100, однако аналитик Bank of America Омар Дессуки заявил, что релиз за $80 мог бы задать новый уровень для крупных релизов и поддержать экономику дорогих проектов.