Джон Тернус, который станет новым генеральным директором Apple, заявил, что компания «вот-вот изменит мир». Речь идет о линейке новых продуктов, включая AirPods Pro с камерами, умные очки и кулон с искусственным интеллектом.

По данным Bloomberg, Apple находится на финальной стадии подготовки нескольких новых устройств. Журналист Марк Гурман сообщил, что наушники AirPods Pro со встроенными камерами уже проходят проверку дизайна — последний этап перед запуском серийного производства.

Изображение: WCCFTech

Джон Тернус, будущий глава Apple, сравнил ожидаемые новинки с iPhone и iPod. Он убежден, что компания вот-вот изменит мир.

Речь идет не об одном устройстве, а о целой линейке. Центральное место в ней занимают AirPods Pro с камерами. Еще в июле прошлого года Apple получила патент на технологию, похожую на точечный проектор Face ID. Она позволяет определять расстояние до объектов и строить трехмерные карты глубины. Сейчас устройство дорабатывают: ножка наушников стала крупнее, чтобы разместить камеру.

Как пишет Гурман, камеры будут постоянно передавать визуальную информацию новой Siri. Пользователь сможет спрашивать помощника о предметах рядом, получать контекстные напоминания и подробные пошаговые инструкции — куда повернуть и как пройти. Светодиодный индикатор на наушниках загорится в момент передачи данных — так Apple решает вопрос конфиденциальности.

Запуск AirPods Pro с камерой планировался на начало 2026 года, но разработку отложили. Причина — проблемы Apple с искусственным интеллектом. Теперь компания готовит к сентябрю 2026 года новый чат-бот Siri на облачной модели Google Gemini. Вместе с ним осенью должны представить и долгожданные наушники.

Параллельно Apple разрабатывает умные очки без дисплея. Они поступят в продажу к началу 2027 года. Очки получат камеры, микрофоны и динамики. Устройство сможет делать фото и видео, синхронизироваться с iPhone, принимать звонки, отслеживать уведомления и воспроизводить музыку. Управление — голосом через Siri.

Еще одна новинка — кулон с ИИ размером с AirTag. В отличие от Humane AI Pin, у него нет проектора или экрана. Устройство работает как постоянно включенная камера с микрофоном для команд Siri. Большую часть данных кулон обрабатывает через iPhone, хотя внутри есть собственный чип. Инженеры пока не решили, оснащать ли его динамиками.