Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Будущий глава Apple: компания «вот-вот изменит мир» своими новыми продуктами
Джон Тернус, который станет новым генеральным директором Apple, заявил, что компания «вот-вот изменит мир». Речь идет о линейке новых продуктов, включая AirPods Pro с камерами, умные очки и кулон с искусственным интеллектом.

По данным Bloomberg, Apple находится на финальной стадии подготовки нескольких новых устройств. Журналист Марк Гурман сообщил, что наушники AirPods Pro со встроенными камерами уже проходят проверку дизайна — последний этап перед запуском серийного производства.

 

Изображение: WCCFTech

Джон Тернус, будущий глава Apple, сравнил ожидаемые новинки с iPhone и iPod. Он убежден, что компания вот-вот изменит мир.

Речь идет не об одном устройстве, а о целой линейке. Центральное место в ней занимают AirPods Pro с камерами. Еще в июле прошлого года Apple получила патент на технологию, похожую на точечный проектор Face ID. Она позволяет определять расстояние до объектов и строить трехмерные карты глубины. Сейчас устройство дорабатывают: ножка наушников стала крупнее, чтобы разместить камеру.

Как пишет Гурман, камеры будут постоянно передавать визуальную информацию новой Siri. Пользователь сможет спрашивать помощника о предметах рядом, получать контекстные напоминания и подробные пошаговые инструкции — куда повернуть и как пройти. Светодиодный индикатор на наушниках загорится в момент передачи данных — так Apple решает вопрос конфиденциальности.

Запуск AirPods Pro с камерой планировался на начало 2026 года, но разработку отложили. Причина — проблемы Apple с искусственным интеллектом. Теперь компания готовит к сентябрю 2026 года новый чат-бот Siri на облачной модели Google Gemini. Вместе с ним осенью должны представить и долгожданные наушники.

Параллельно Apple разрабатывает умные очки без дисплея. Они поступят в продажу к началу 2027 года. Очки получат камеры, микрофоны и динамики. Устройство сможет делать фото и видео, синхронизироваться с iPhone, принимать звонки, отслеживать уведомления и воспроизводить музыку. Управление — голосом через Siri.

Еще одна новинка — кулон с ИИ размером с AirTag. В отличие от Humane AI Pin, у него нет проектора или экрана. Устройство работает как постоянно включенная камера с микрофоном для команд Siri. Большую часть данных кулон обрабатывает через iPhone, хотя внутри есть собственный чип. Инженеры пока не решили, оснащать ли его динамиками.

#apple #bloomberg #siri #умные очки #airpods pro #марк гурман #джон тернус #кулон с ии
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter