ФАС направила предостережения специалистам, которые в СМИ говорили о грядущем удорожании продовольствия и топлива.

Тема подорожания продуктов и топлива в РФ регулярно появляется в комментариях аналитиков и представителей бизнеса. Сейчас антимонопольный регулятор отдельно отметил, что подобные заявления в публичном поле имеют свои последствия.

По данным ФАС, предостережения получили начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком‑Траст», директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО «Альянс Тракс». Первый говорил в СМИ о возможном росте цен на продовольствие, двое других — о подорожании топлива в текущем году.

В ФАС указали, что публичные прогнозы по ценам на социально значимые товары участники рынка могут воспринимать как сигнал к изменению собственной ценовой политики. В ведомстве также напомнили, что любые согласованные действия конкурентов, которые ведут к установлению или удержанию цен, подпадают под нормы закона о защите конкуренции и могут стать поводом для мер со стороны регулятора.