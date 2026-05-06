Adobe представила в Acrobat функцию PDF Spaces, которая объединяет несколько документов и материалов в общее пространство для работы и обмена.

Компания Adobe продолжает развивать Acrobat как сервис, а не просто программу для просмотра PDF. Новый релиз показывает, что вокруг привычных документов можно выстраивать целые рабочие пространства, где сочетаются контент, ИИ‑подсказки и инструменты для командной работы.

PDF Spaces позволяют собирать в одном месте набор PDF‑файлов и других материалов, добавлять к ним описание и оформлять пространство под конкретную задачу — от учебного курса до пакета документов для клиентов. Пользователь создает пространство, настраивает внешний вид, может встроить логотип и цветовую схему компании, а затем делится ссылкой с коллегами или внешними партнерами. При этом доступ к содержимому контролируется через права просмотра и редактирования.

Внутри пространства работает Acrobat AI Assistant: он отвечает на вопросы по документам, помогает быстро находить нужные фрагменты и формировать краткие выдержки по теме. Для создателей PDF‑пространств предусмотрена панель с базовой аналитикой — видно, кто открывал материалы, какие разделы вызывают наибольший интерес и где пользователи проводят больше всего времени. Это особенно полезно для образовательных проектов, маркетинговых подборок и внутренних корпоративных наборов документов.

Функция уже развернута в веб‑версии Acrobat и постепенно станет доступна пользователям в других клиентах сервиса в рамках действующих подписок Adobe.