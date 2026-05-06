SpaceX подала заявку на строительство завода по производству полупроводников в Техасе.

В марте Илон Маск анонсировал проект Terafab с бюджетом $20 миллиардов, о чем подробнее вы можете узнать здесь . Новая заявка SpaceX почти втрое больше. Компания выбрала место на месте бывшей угольной электростанции.

Источник изображения: Tesla / SpaceX

SpaceX хочет построить вертикально интегрированный комплекс по производству полупроводников. Завод расположится на водохранилище Гиббонс-Крик, в 145 километрах от Остина. Участок площадью около 2,4 гектара ранее занимала угольная станция. Она работала с 1982 по 2018 год. В 2021 году территорию купила компания Charah Solutions для сноса и рекультивации, а затем продала частями неизвестным покупателям.

Начальная стоимость проекта — $55 миллиардов. Это превышает $52,7 миллиарда, которые Конгресс выделил по закону CHIPS на всю полупроводниковую отрасль США. Полное завершение строительства обойдется в $119 миллиардов. Для сравнения: общий объем инвестиций TSMC в кампусе Аризоны сопоставим с этой суммой.

SpaceX займется крупносерийным производством чипов. Tesla при этом будет эксплуатировать небольшую пилотную линию НИОКР в своем остинском кампусе. Окружной суд комиссаров проведет публичные слушания 3 июня в Андерсоне. Местные жители уже выразили недовольство: чиновники округа не информировали их о проекте. Ни SpaceX, ни Маск публично не комментировали заявку.