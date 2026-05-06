AMD прогнозирует снижение спроса на ПК и игровые устройства во второй половине 2026 года. Причиной стал резкий рост цен на память и комплектующие.

Сегмент клиентских устройств AMD пока показывает уверенный рост, особенно за счет процессоров Ryzen для ноутбуков с ИИ и новых настольных чипов. Вместе с тем, руководство компании уже готовит инвесторов к тому, что во второй половине года общие поставки ПК и игрового оборудования пойдут вниз.

AMD отмечает, что в первом квартале этого года выручка клиентского и игрового направления выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и достигла $3,94 млрд, хотя по отношению к предыдущему кварталу упала на 9%. Компания связывает рост с хорошими продажами десктопных Ryzen 9000X3D и мобильных линеек Ryzen AI, а также с расширением предложений Dell, HP и Lenovo, которые активнее ставят Ryzen в массовые и профессиональные ПК.

При этом руководство подчеркивает, что во втором полугодии ситуация изменится. Лиза Су заявила, что AMD ожидает более низкие объемы поставок ПК и назвала резкий рост цен на память и комплектующие «RAM-апокалипсисом»: высокие цены на DRAM, которые поднимает спрос со стороны центров обработки данных и ИИ‑нагрузок, вытесняют часть покупателей с рынка. По ее словам, дефицит памяти особенно заметно ударит по потребительскому сегменту, где производители поднимают цены, а пользователи откладывают обновление устройств.

Игровой сегмент уже сократил выручку примерно на 15% в годовом выражении, а во второй половине 2026 года AMD теперь прогнозирует дополнительное снижение более чем на 20% относительно первой половины года. Финансовый директор AMD Жан Ху пояснила, что речь идет как о видеокартах Radeon, так и о полупроводниковых решениях для консолей на фоне растущей стоимости памяти и других компонентов.