Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
RAM-апокалипсис ударит по рынку: AMD прогнозирует спад поставок ПК и консолей
AMD прогнозирует снижение спроса на ПК и игровые устройства во второй половине 2026 года. Причиной стал резкий рост цен на память и комплектующие.

Сегмент клиентских устройств AMD пока показывает уверенный рост, особенно за счет процессоров Ryzen для ноутбуков с ИИ и новых настольных чипов. Вместе с тем, руководство компании уже готовит инвесторов к тому, что во второй половине года общие поставки ПК и игрового оборудования пойдут вниз. 

Изображение: WCCFTech

AMD отмечает, что в первом квартале этого года выручка клиентского и игрового направления выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и достигла $3,94 млрд, хотя по отношению к предыдущему кварталу упала на 9%. Компания связывает рост с хорошими продажами десктопных Ryzen 9000X3D и мобильных линеек Ryzen AI, а также с расширением предложений Dell, HP и Lenovo, которые активнее ставят Ryzen в массовые и профессиональные ПК.

При этом руководство подчеркивает, что во втором полугодии ситуация изменится. Лиза Су заявила, что AMD ожидает более низкие объемы поставок ПК и назвала резкий рост цен на память и комплектующие «RAM-апокалипсисом»: высокие цены на DRAM, которые поднимает спрос со стороны центров обработки данных и ИИ‑нагрузок, вытесняют часть покупателей с рынка. По ее словам, дефицит памяти особенно заметно ударит по потребительскому сегменту, где производители поднимают цены, а пользователи откладывают обновление устройств.

Игровой сегмент уже сократил выручку примерно на 15% в годовом выражении, а во второй половине 2026 года AMD теперь прогнозирует дополнительное снижение более чем на 20% относительно первой половины года. Финансовый директор AMD Жан Ху пояснила, что речь идет как о видеокартах Radeon, так и о полупроводниковых решениях для консолей на фоне растущей стоимости памяти и других компонентов.  

#видеокарты #ryzen #ps5 #dram #консоли #пк #xbox series #игровые устройства #игровой сегмент
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter