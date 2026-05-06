Инсайдер Instant Digital опубликовал предполагаемые характеристики iPhone 20. Среди них — аккумулятор на 6000 мАч и поддержка обратной беспроводной зарядки.

Информация о следующем юбилейном iPhone продолжает появляться задолго до его выхода. Инсайдеры обсуждают не только дизайн, но и ключевые технические параметры.

По данным источников, iPhone 20 получит аккумулятор емкостью около 6000 мАч. Такой показатель заметно превышает параметры батарей всех предыдущих моделей iPhone. Также ожидается поддержка обратной беспроводной зарядки.

Инсайдер Instant Digital собрал утечки и опубликовал на платформе Weibo. По его версии, смартфон получит стеклянный корпус, четырехкратно изогнутый дисплей и твердотельные кнопки. Они смогут реагировать на нажатия даже в перчатках, влажными руками и через чехол.

Среди других ожидаемых изменений — размещение Face ID, фронтальной камеры и динамиков под экраном. При этом другой инсайдер под ником Fixed Focus Digital указывает на возможные сложности с переносом компонентов под дисплей, поэтому часть решений может измениться.

Выход модели ожидается в 2027 году. Пока речь идет о ранних утечках, и компания официально не раскрывала характеристики смартфона. Учитывая все нововведения, цена iPhone 20, вероятно, окажется высокой.