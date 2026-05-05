Минцифры решило не выделять в реестре отечественного ПО программы, которые используют доработанный открытый код, и сосредоточилось на критериях «доверенного» софта для госзакупок.

Вопрос об ужесточении правил для продуктов на основе open source обсуждали с 2023 года, когда Минцифры РФ предложило выделять такие решения в отдельную категорию. Теперь министерство заявляет, что отдельная маркировка не нужна, а критерии для оценки надежности уже заложили в другую нормативную базу.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минцифры РФ поясняет, что не может формально определить, какая доля открытого кода делает продукт «зависящим от open source»: глубина интеграции, объем доработок и технические особенности у разных программ сильно различаются, и каждое решение фактически требует индивидуальной оценки при включении в реестр. Вместо отдельной пометки министерство опирается на принятый в 2025 году закон о «доверенном ПО» и подзаконные акты, которые описывают требования к таким решениям.

Сейчас в реестре почти 31 тыс. программ, и статус «доверенного» дает софту приоритет на госзакупках с 1 марта текущего года. Для этого разработчики должны подтвердить включение продукта в реестр, совместимость хотя бы одной версии с отечественным процессором, возможность обновлять программу только с согласия пользователя без зарубежной инфраструктуры, а также наличие техподдержки.

Участники рынка отмечают, что формальная маркировка могла бы отсечь проекты, которые по сути лишь переупаковывают открытый код, но при этом усложнила бы работу многим разработчикам и повысила издержки на соответствие новым требованиям.