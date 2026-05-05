Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Алгоритм машинного обучения нашёл 10 000 кандидатов в экзопланеты среди 80 миллионов звёзд
Ученые выделили 11 554 кандидата в экзопланеты, из них более 10 тысяч ранее не фиксировались. При подтверждении общее число таких миров приблизится к 18 тысячам.

С момента открытия первой экзопланеты в 1995 году астрономы подтвердили чуть более 6000 таких объектов. Новое исследование может утроить это число. 

Иллюстрация НАСА, демонстрирующая разнообразие экзопланет. На сегодняшний день астрономы обнаружили более 6000 экзопланет, но новое исследование может почти утроить это число за один раз (Источник изображения: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА)

Команда ученых применила алгоритм машинного обучения к кривым блеска 83 717 159 звезд, полученным космическим телескопом TESS. По сути, программа ищет краткие падения яркости — признак транзита, когда планета проходит перед диском звезды. Такой подход дал 11 554 кандидата, причем 10 052 из них ранее не отмечались.

Читайте: Астрономы нашли звезду, вылетевшую из центра Галактики 13 миллионов лет назад со скоростью 682 км/с



Около 87% сигналов повторяются два и более раз, что позволило оценить периоды обращения — от 0,5 до 27 дней. Это упростило первичную фильтрацию и выделение наиболее вероятных объектов. Для проверки модели ученые подтвердили один из новых случаев наземными наблюдениями: планету типа «горячий Юпитер» TIC 183374187 b. Она находится примерно в 3950 световых годах и расположена там, где указывал алгоритм.

Большинство астрономов изучают яркие звезды, потому что транзиты на них легче заметить. На широкоугольных снимках TESS гораздо больше тусклых звезд, которые ранее игнорировали. Алгоритм позволил найти транзиты и у них. Подтверждение остальных кандидатов займет месяцы или годы.

Читайте: Астрофизик из США предложил новый принцип поиска внеземного разума

#nasa #машинное обучение #экзопланеты #tess #горячий юпитер #транзитный метод
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter