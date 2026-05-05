Global_Chronicles
Последний Tesla Model X сошел с конвейера с автографами сотрудников
Сотрудник Tesla Стив Пенневелл показал в соцсетях фотографию последнего Model X. Рабочие оставили свои росписи на кузове автомобиля перед тем, как отправить его на перекраску.

Tesla завершает выпуск Model S и Model X, более десяти лет определял сегмент электрических кроссоверов премиум-класса. На заводе во Фримонте сотрудники по‑особому отметили уход Model X с конвейера, украсив последний экземпляр своими подписями. Стив Пенневелл, работающий в Tesla, выложил в соцсети фотографию финального Model X, который сошел с линии на заводе во Фримонте.

@TeslaNewswire

После этого автомобиль перекрасят в оттенок Garnet Red и оснастят уникальной табличкой Model X Plaid на центральной консоли, чтобы использовать машину как коллекционный экземпляр. Model S и Model X ранее играли заметную роль в продвижении марки в сегменте дорогих электромобилей, но с ростом поставок Model 3 и Model Y их вклад в общий объем продаж сократился до нескольких процентов. Илон Маск объявил, что завод во Фримонте переориентируют на производство человекоподобного робота Optimus, и выпуск Model S и Model X прекратится.

#tesla #optimus #model y #model 3 #model s #model x
Источник: basenor.com
