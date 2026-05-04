Global_Chronicles
Пекинский автосалон 2026 года установил мировые рекорды по выставочной площади и посещаемости
Пекинский автосалон 2026 года работала 10 дней и завершилась 3 мая. Организаторы сообщили о 1,28 миллиона посетителей и 1451 представленном автомобиле.

Каждые два года Пекин принимает одну из крупнейших автомобильных выставок мира. В этот раз мероприятие побило собственные рекорды. 

Фото: Auto China 2026

Организаторы насчитали 65 000 иностранных гостей и 32 000 журналистов, из которых 4125 представляли международные издания. Участники провели 219 пресс-конференций и более 50 отраслевых форумов.

В этот раз на выставку приехали компании из 21 страны: производители машин, поставщики компонентов и разработчики интеллектуальных систем. Среди экспонатов — аккумуляторы нового поколения с плотностью энергии выше 400 Вт•ч на килограмм. Производители заявляют запас хода более 1500 км в тестовых условиях. Также показали технологии быстрой зарядки: менее 10 минут до полного бака или зарядка при – 30оС.

В области автопилота компании демонстрируют центральные вычислительные платформы и системы уровня L3, работающие в контролируемых условиях.

BYD подтвердила цену на электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme — 20 миллионов юаней, то есть ≈₽ 219,2 млн по курсу ЦБ РФ на 04.05.2026. Это самый дорогой серийный легковой автомобиль под маркой BYD на сегодня.

По выставочной площади и числу машин пекинский смотр обошел все остальные автосалоны в мире.

#электромобили #byd #автопром #пекинский автосалон #yangwang u9 xtreme
Источник: carnewschina.com
