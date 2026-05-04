Астрономы проанализировали поверхность экзопланеты LHS 3844 b с помощью телескопа JWST. Анализ показал, что эта суперземля, вероятно, не имеет плотной атмосферы и покрыта темными вулканическими породами.

Изучение далеких планет постепенно выходит за рамки анализа атмосфер. Ученые переходят к оценке структуры и состава поверхности. LHS 3844 b относится к числу ближайших к нам каменистых экзопланет и обращается вокруг холодного красного карлика. Короткий период обращения и высокая температура дневной стороны делают ее удобной мишенью для изучения инфракрасного излучения и попыток оценить, из каких пород состоит ее поверхность.

Эта фотография планеты Меркурий с высоким разрешением, вероятно, напоминает каменистую экзопланету LHS 3844 b. Изображение предоставлено: NASA/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне

Планета LHS 3844 b по размеру примерно на треть крупнее Земли и совершает оборот вокруг своей звезды за 11 часов, находясь в приливном захвате: одна и та же сторона постоянно обращена к светилу. Температура на освещенном полушарии достигает примерно 725оС, а система расположена от нас на расстоянии порядка 48–50 световых лет.

Ученые использовали инструмент MIRI на борту James Webb Space Telescope в диапазоне 5–12 микрометров и наблюдали несколько затмений планеты, чтобы выделить ее собственное тепловое излучение на фоне звезды. Полученный спектр сравнили с лабораторными данными по породам с Земли, Луны и Марса. Модели, соответствующие составу земной континентальной коры с преобладанием гранитов и богатых кремнеземом минералов, с этими измерениями не согласуются.

Результаты лучше всего описывают поверхность, схожую с базальтовыми ландшафтами или породами мантии, как это наблюдают на Луне и Меркурии. При этом отсутствие признаков перетока тепла между дневной и ночной сторонами и характер инфракрасного излучения указывают на крайне разреженную или полностью отсутствующую атмосферу. Ученые отмечают, что такие данные помогают не только описывать конкретную планету, но и уточнять представления о геологии горячих каменистых миров у красных карликов.