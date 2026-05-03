Над национальным центром «Россия» на Краснопресненской набережной построят самонесущую крышу площадью около 60 тысяч квадратных метров.

На месте нынешнего Экспоцентра в Москва‑Сити формируют крупный общественный комплекс с выставочными залами и концертной площадкой. Одной из самых заметных деталей проекта станет крышка‑оболочка над центральной зоной, о которой подробно рассказал заммэра по строительству Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, над национальным центром «Россия» появится волнообразная конструкция, которая накроет основное событийное пространство и соседние зоны. Крыша занимает около 60 тысяч квадратных метров и представляет собой каркас‑оболочку из двух слоев сетчатых элементов, которые опираются на колонны самого здания. Такое решение позволяет перекрыть несколько гектаров площади с минимумом внутренних опор и освободить пространство под экспозиции и зрительские зоны. Высота отдельных пролетов достигнет примерно 120 метров. Проект предусматривает использование умного башенного крана с дистанционным управлением. Для реализации инженеры закладывают использование специальных марок стали, пространственных ферм и композитных панелей, а при расчетах опираются на подходы, которые обычно применяют при проектировании крупных стадионов и терминалов аэропортов. В оболочку крыши интегрируют систему подсветки и медиаэкранов, для чего потребуется проложить большое количество светодиодов и кабелей.

Комплекс строят на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной, старт работ дали в прошлое воскресенье. К моменту открытия, которое планируют на 2029 год, здесь должны появиться около 60 тысяч квадратных метров выставочных площадей, трансформируемый концертный зал на 3,5 тысячи зрителей и большое общественное для проведения массовых мероприятий.