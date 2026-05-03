Global_Chronicles
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
С конца мая Минпромторг ограничит ввоз в РФ части компьютерной техники и накопителей по схеме параллельного импорта. Это затронет продукцию крупных зарубежных производителей, включая поставки комплектующих для ПК и серверов.

После 2022 года параллельный импорт стал для российского рынка одним из основных способов получить иностранные ноутбуки, настольные ПК, серверы и диски. Теперь этот канал для части техники сузят, так как часть позиций выводят из официального перечня. 

Изображения: CHATGPT/dns-shop.ru

Приказ Минпромторга № 4769 от 26 сентября 2025 года предусматривает поэтапное вступление отдельных пунктов в силу, и для части компьютерной продукции эта дата наступит 27 мая 2026 года. К этому моменту из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, исключат технику и накопители по кодам 8471 49 000 0 и 8471 70, выпускаемые Acer, ASUS, HP, Samsung, Intel, ADATA, Kingston, SanDisk, Toshiba, Transcend, HPE, IBM, Cisco и другими брендами.

Это не означает запрет на всю зарубежную электронику: ограничения касаются конкретных кодов и производителей, а ввоз по другим позициям остается возможным.  Но участники ИТ‑рынка и телеком‑сектора уже оценивают риски для поставок накопителей, серверных компонентов, ПК и инфраструктурного оборудования, которое они до сих пор закупали через параллельный импорт.  Для части компаний это может привести к поиску альтернатив среди отечественных решений или поставщиков из дружественных стран, однако эксперты отмечают, что вопрос достаточного объема и характеристик таких замен пока открыт.

#intel #samsung #asus #hp #kingston #накопители #минпромторг #параллельный импорт #cisco #компьютерная техника
Источник: publication.pravo.gov.ru
