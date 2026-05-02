Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Anker выпускает чип Thus с 150‑кратным приростом ИИ‑мощности в наушниках
Компания Anker представила собственную чип-платформу для искусственного интеллекта под названием Thus.

Anker раньше не разрабатывала собственные микросхемы. С выпуском Thus компания переходит к производству чипов для компактных устройств. Платформа создана, чтобы внедрять функции искусственного интеллекта прямо в беспроводные наушники и другие гаджеты.

Изображение: GizmoChina  

Чип использует архитектуру Compute-in-Memory. Она объединяет обработку и память в одном устройстве. Вместо перемещения данных между разными компонентами, чип обрабатывает данные там же, где они хранятся. Такой подход уменьшает задержки, повышает скорость и снижает энергопотребление. Для небольших устройств с аккумуляторами это критически важно.

По заявлениям Anker, чип обеспечивает до 150 раз большую вычислительную мощность для ИИ по сравнению с прошлыми аудиопродуктами компании. Обработка данных идет в реальном времени прямо на устройстве, без подключения к облаку. Это ускоряет работу шумоподавления и улучшения голоса, а также повышает конфиденциальность.

Первым продуктом с чипом Thus станет флагманская модель наушников, которую выпустят одновременно с презентацией. Наушники получат восемь микрофонов и датчики костной проводимости для фильтрации фонового шума при звонках. Anker планирует использовать Thus и в других устройствах: мобильных аксессуарах и интеллектуальных гаджетах.

Официальный запуск состоится 21 мая 2026 года в Нью-Йорке.

#искусственный интеллект #ии #наушники #беспроводные наушники #anker #шумоподавление #cim #compute-in-memory #thus
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter