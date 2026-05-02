Компания Anker представила собственную чип-платформу для искусственного интеллекта под названием Thus.

Anker раньше не разрабатывала собственные микросхемы. С выпуском Thus компания переходит к производству чипов для компактных устройств. Платформа создана, чтобы внедрять функции искусственного интеллекта прямо в беспроводные наушники и другие гаджеты.

Изображение: GizmoChina

Чип использует архитектуру Compute-in-Memory. Она объединяет обработку и память в одном устройстве. Вместо перемещения данных между разными компонентами, чип обрабатывает данные там же, где они хранятся. Такой подход уменьшает задержки, повышает скорость и снижает энергопотребление. Для небольших устройств с аккумуляторами это критически важно.

По заявлениям Anker, чип обеспечивает до 150 раз большую вычислительную мощность для ИИ по сравнению с прошлыми аудиопродуктами компании. Обработка данных идет в реальном времени прямо на устройстве, без подключения к облаку. Это ускоряет работу шумоподавления и улучшения голоса, а также повышает конфиденциальность.

Первым продуктом с чипом Thus станет флагманская модель наушников, которую выпустят одновременно с презентацией. Наушники получат восемь микрофонов и датчики костной проводимости для фильтрации фонового шума при звонках. Anker планирует использовать Thus и в других устройствах: мобильных аксессуарах и интеллектуальных гаджетах.

Официальный запуск состоится 21 мая 2026 года в Нью-Йорке.