Global_Chronicles
Астрономы нашли звезду, вылетевшую из центра Галактики 13 миллионов лет назад со скоростью 682 км/с
Китайские астрономы проанализировали объект DESI‑HVS1 и пришли к выводу, что это старая бедная металлами гиперскоростная звезда галактического происхождения.

Звезды, которые разгоняются до сотен километров в секунду и уходят далеко от своих исходных орбит, помогают понять, как устроена динамика галактик.  DESI‑HVS1 выделяется тем, что сочетает высокую скорость с большим возрастом и низкой металличностью, чего раньше почти не фиксировали для кандидатов на выброс из центральных областей Млечного пути.

Источник: Изображение создано Phys.org с использованием ИИ в иллюстративных целях

Гиперскоростные звезды обычно определяют как объекты, которые движутся быстрее примерно 500 километров в секунду и могут со временем покинуть свою галактику. Возраст звезды оценивают в 14,1 миллиарда лет. Ее эффективная температура — 6198 К, металличность — минус 1,64 декс.

Команда Шуньхуна Дэна использовала спектроскопию DESI и астрометрию Gaia, чтобы выделить DESI‑HVS1 как кандидата в такую категорию.  По оценкам авторов, звезда находится примерно в 12 300 световых годах от нас, имеет полную галактоцентрическую скорость около 523 километров в секунду, массу порядка 0,76 солнечной, эффективную температуру около 6200 кельвинов и металличность около минус 1,64.  Возраст звезды оценивают в 14,1 миллиарда лет. Ее эффективная температура — 6198 К, металличность — минус 1,64 декс.

Интегрирование орбиты назад во времени показывает, что DESI‑HVS1 прошла на расстоянии около 1300 световых лет от центра Галактики примерно 12,9 миллиона лет назад при скорости выброса близкой к 680 километрам в секунду.  Орбита выглядит сильно вытянутой и включает лишь одно пересечение галактической плоскости, что хорошо согласуется со сценарием выброса из центральной области.  Физики считают, что DESI‑HVS1 выбросили из центра по механизму Хиллса: двойная система разрушилась под действием сверхмассивной черной дыры. Если выводы подтвердятся, этот объект расширит известную популяцию гиперскоростных звезд галактического происхождения.

#млечный путь #desi #gaia #галактический центр #desi‑hvs1 #hills #гиперскоростные звезды
Источник: phys.org
