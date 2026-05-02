Китайские астрономы проанализировали объект DESI‑HVS1 и пришли к выводу, что это старая бедная металлами гиперскоростная звезда галактического происхождения.

Звезды, которые разгоняются до сотен километров в секунду и уходят далеко от своих исходных орбит, помогают понять, как устроена динамика галактик. DESI‑HVS1 выделяется тем, что сочетает высокую скорость с большим возрастом и низкой металличностью, чего раньше почти не фиксировали для кандидатов на выброс из центральных областей Млечного пути.

Источник: Изображение создано Phys.org с использованием ИИ в иллюстративных целях

Гиперскоростные звезды обычно определяют как объекты, которые движутся быстрее примерно 500 километров в секунду и могут со временем покинуть свою галактику. Возраст звезды оценивают в 14,1 миллиарда лет. Ее эффективная температура — 6198 К, металличность — минус 1,64 декс.

Команда Шуньхуна Дэна использовала спектроскопию DESI и астрометрию Gaia, чтобы выделить DESI‑HVS1 как кандидата в такую категорию. По оценкам авторов, звезда находится примерно в 12 300 световых годах от нас, имеет полную галактоцентрическую скорость около 523 километров в секунду, массу порядка 0,76 солнечной, эффективную температуру около 6200 кельвинов и металличность около минус 1,64.

Интегрирование орбиты назад во времени показывает, что DESI‑HVS1 прошла на расстоянии около 1300 световых лет от центра Галактики примерно 12,9 миллиона лет назад при скорости выброса близкой к 680 километрам в секунду. Орбита выглядит сильно вытянутой и включает лишь одно пересечение галактической плоскости, что хорошо согласуется со сценарием выброса из центральной области. Физики считают, что DESI‑HVS1 выбросили из центра по механизму Хиллса: двойная система разрушилась под действием сверхмассивной черной дыры. Если выводы подтвердятся, этот объект расширит известную популяцию гиперскоростных звезд галактического происхождения.