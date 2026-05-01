Global_Chronicles
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Тайская компания Rung Rueng Service переделала Toyota Hilux в самосвал с гидравлическим опрокидывателем. Модифицированный пикап способен перевозить до 5 тонн груза.

Toyota выпустила девятое поколение Hilux несколько месяцев назад. Тюнинг-ателье быстро начали предлагать свои версии.

 

Изображение: RRS

Тайское ателье Rung Rueng Service (RRS) оснастило Hilux Travo откидным кузовом. Задняя платформа может быть заводской укороченной или изготовленной на заказ из высокопрочной стали. Стандартные размеры кузова: 2500 мм в длину, 1760 мм в ширину и 600 мм в высоту. При этом доступны варианты с высотой бортов до 800 мм.

Изображение: RRS

Главное изменение — усиленная подвеска. Инженеры устанавливают плавающий задний мост, усиленные рессоры и амортизаторы с сердечником 20 мм. Благодаря этому грузовик берет на борт до 5000 кг.

Для опрокидывания кузова предлагают две гидравлические системы. Большинство клиентов выбирают электрическую. Она поднимает грузы массой от 3000 до 5000 кг в зависимости от настройки. Второй вариант — система с приводом от вала отбора мощности. Она работает от энергии дизельного двигателя и рассчитана на более интенсивную эксплуатацию.

За кабиной можно установить кран грузоподъемностью 1000 кг. С его помощью водитель загружает и разгружает тяжелое оборудование без посторонней помощи. При этом RRS не режет и не варит раму — все изменения выполнены в виде модульных комплектов.

#toyota #тюнинг #самосвал #hilux #rung rueng service
Источник: carscoops.com
