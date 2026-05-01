Sony представила саундбар HT-B500 с конфигурацией 3.1 и выделенным центральным каналом. Устройство работает с форматами Dolby Atmos и DTS:X, а также преобразует обычное стерео в трехмерный звук.

Производители звука все чаще предлагают компактные системы, которые заменяют несколько раздельных колонок в гостиной. В этом сегменте Sony делает ставку на саундбары с беспроводным сабвуфером и расширенной поддержкой современных форматов.

HT-B500 использует 3.1‑канальную схему с тремя передними каналами и выделенным центральным, который улучшает разборчивость диалогов. В комплект входит беспроводной сабвуфер, отвечающий за низкие частоты. Саундбар поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS:X, а также технологии Vertical Surround Engine и S-Force Pro Front Surround, которые формируют виртуальное объемное звучание без дополнительных тыловых или потолочных колонок.

boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт





Отдельного внимания заслуживает функция One Touch 3D Upmix Surround. Она превращает обычный стерео или двухканальный сигнал в более пространственный 3D‑звук, и при этом даже потоковый контент с базовой дорожкой звучит заметно насыщеннее. Функция AI Voice Enhancement 3.0 в реальном времени выделяет голос на фоне шумов, а модуль Bluetooth 5.3, HDMI eARC, оптический вход и технология DSEE отвечают за подключение и обработку сжатого аудио.

Корпус HT-B500 выполнен в тонком минималистичном дизайне с металлической решеткой и закругленными краями, что позволяет установить саундбар на тумбу или закрепить на стене.