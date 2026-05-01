Global_Chronicles
Саундбар Sony HT-B500 получил беспроводной сабвуфер и поддержку DTS:X с AI-обработкой звука
Sony представила саундбар HT-B500 с конфигурацией 3.1 и выделенным центральным каналом. Устройство работает с форматами Dolby Atmos и DTS:X, а также преобразует обычное стерео в трехмерный звук.

Производители звука все чаще предлагают компактные системы, которые заменяют несколько раздельных колонок в гостиной. В этом сегменте Sony делает ставку на саундбары с беспроводным сабвуфером и расширенной поддержкой современных форматов.

 

HT-B500 использует 3.1‑канальную схему с тремя передними каналами и выделенным центральным, который улучшает разборчивость диалогов. В комплект входит беспроводной сабвуфер, отвечающий за низкие частоты.  Саундбар поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS:X, а также технологии Vertical Surround Engine и S-Force Pro Front Surround, которые формируют виртуальное объемное звучание без дополнительных тыловых или потолочных колонок.

Отдельного внимания заслуживает функция One Touch 3D Upmix Surround. Она превращает обычный стерео или двухканальный сигнал в более пространственный 3D‑звук, и при этом даже потоковый контент с базовой дорожкой звучит заметно насыщеннее. Функция AI Voice Enhancement 3.0 в реальном времени выделяет голос на фоне шумов, а модуль Bluetooth 5.3, HDMI eARC, оптический вход и технология DSEE отвечают за подключение и обработку сжатого аудио.

Корпус HT-B500 выполнен в тонком минималистичном дизайне с металлической решеткой и закругленными краями, что позволяет установить саундбар на тумбу или закрепить на стене.

Источник: gizmochina.com
