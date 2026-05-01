Subnautica 2 получила конкретную дату запуска в раннем доступе

Сиквел Subnautica долго не имел точной даты релиза, хотя уже поднялся на вершину списка самых ожидаемых проектов в Steam. Теперь студия обозначила конкретный день выхода ранней версии. Subnautica 2 стартует в раннем доступе 14 мая 2026 года, об этом говорится на странице игры в Steam . Там же разработчики уточняют, что выход состоится одновременно для игроков по всему миру.

Изображение: Subnautica 2/Steam

Проект, по сути, повторяет модель релиза первой части, которая тоже сначала появилась в раннем доступе. Анонс состоялся после судебного разбирательства между KRAFTON и основателями Unknown Worlds. Студия выиграла дело, но формально остаётся дочерней компанией KRAFTON. Пока непонятно, возьмёт ли Unknown Worlds издательские функции на себя и попытается ли снова стать независимой.



Фанаты серии, скорее всего, поддержали бы выход студии из-под контроля KRAFTON. В суде обнародовали факты, которые подорвали доверие к издателю. В любом случае, поклонники подводных исследований смогут вернуться в игру уже через 13 дней.