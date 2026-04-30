Видеокарта ASUS ROG Astral RTX 5090 под управлением оверклокера Splave установила три рекорда в тестах 3DMark. Карта работала на частоте до 3,7 ГГц, с памятью 36 Гбит/с и одним 16‑контактным разъемом питания.

ASUS использовала модель ROG Astral RTX 5090 для серии разгонных тестов в 3DMark. По их итогам видеокарта получила сразу три новых мировых рекорда в разных режимах бенчмарка. Оверклокер Splave снял штатный кулер с ASUS ROG Astral RTX 5090 и охладил видеокарту с помощью жидкого азота.

Изображение: WCCFTech

Для подачи азота он применил кулер K1NGP1N, а три турбинных вентилятора направляли воздух на зону VRM. Элементы питания дополнительно закрывала медная трубка с термоизоляцией. В конфигурации использовали один 16‑контактный разъем питания и 16 микросхем памяти GDDR7 с эффективной скоростью 36 Гбит/с.

В этих условиях ROG Astral RTX 5090 разогналась до 3,7 ГГц по ядру и показала три новых рекорда 3DMark: 50 060 баллов в Port Royal при частотах 3635/2250 МГц, 19 427 баллов в Steel Nomad при 3600/2215 МГц и 18 734 балла в Speed Way при 3700/2230 МГц. Все результаты получили при питании карты через один 16‑контактный разъем с ограничением около 600 Вт.

