Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ASUS ROG Astral RTX 5090 разогналась до 3,7 ГГц и установила три рекорда 3DMark
Видеокарта ASUS ROG Astral RTX 5090 под управлением оверклокера Splave установила три рекорда в тестах 3DMark. Карта работала на частоте до 3,7 ГГц, с памятью 36 Гбит/с и одним 16‑контактным разъемом питания.

ASUS использовала модель ROG Astral RTX 5090 для серии разгонных тестов в 3DMark. По их итогам видеокарта получила сразу три новых мировых рекорда в разных режимах бенчмарка. Оверклокер Splave снял штатный кулер с ASUS ROG Astral RTX 5090 и охладил видеокарту с помощью жидкого азота.

Изображение: WCCFTech

Для подачи азота он применил кулер K1NGP1N, а три турбинных вентилятора направляли воздух на зону VRM. Элементы питания дополнительно закрывала медная трубка с термоизоляцией. В конфигурации использовали один 16‑контактный разъем питания и 16 микросхем памяти GDDR7 с эффективной скоростью 36 Гбит/с.  

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

В этих условиях ROG Astral RTX 5090 разогналась до 3,7 ГГц по ядру и показала три новых рекорда 3DMark: 50 060 баллов в Port Royal при частотах 3635/2250 МГц, 19 427 баллов в Steel Nomad при 3600/2215 МГц и 18 734 балла в Speed Way при 3700/2230 МГц. Все результаты получили при питании карты через один 16‑контактный разъем с ограничением около 600 Вт.

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

#asus #разгон #nvidia geforce rtx 5090 #3dmark port royal #жидкий азот #splave #3dmark speed way #3dmark steel nomad #rog astral rtx 5090
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter