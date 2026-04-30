Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Rockstar представила режим Old School Hits для GTA Online
Rockstar анонсировала новый контент для GTA Online, созданный совместно с авторами GTA Series. Проект Old School Hits выйдет эксклюзивно для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Компания Rockstar Games разместила анонс в своем новостном агентстве вечером во вторник. Речь идет о сотрудничестве с создателями контента GTA Series. Разработчики GTA Series использовали недавно появившийся редактор миссий для GTA Online. Так они создали проект Old School Hits, вдохновлённый оригинальной трилогией Grand Theft Auto.

Изображение: RockstarINTEL 

Это первая часть серии Community Mission Series. Контент станет эксклюзивом для PlayStation 5, Xbox Series X|S и расширенного издания на ПК. В течение ограниченного времени за прохождение Old School Hits игроки получат четырехкратное увеличение GTA$ и RP. Новая неделя событий стартует завтра. Позже в этом году в рамках Community Mission Series появятся дополнительные миссии от сообщества.

Изображение: RockstarINTEL 

В следующем месяце Rockstar запустит серию гонок на тему автоспорта. Если игрок создаст режим в редакторе миссий, и Rockstar отметит его как лучший, то разработчик подарит 10 миллионов GTA$, редкую университетскую куртку Rockstar Community Series и трофей Особняк.

#игры #rockstar #gta online #community mission series #gta series #old school hits
Источник: rockstarintel.com
