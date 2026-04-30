Global_Chronicles
Бизнес предложил ужесточить контроль за контрафактом на маркетплейсах
Представители бизнеса направили в правительство предложения по борьбе с подделками на маркетплейсах. Они предлагают усилить контроль за продавцами и изменить правила работы интернет-магазинов.

Проблема подделок в онлайн-торговле остается актуальной для производителей и правообладателей. На этом фоне бизнес формирует конкретные предложения по изменению регулирования.

Изображение: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Представители компаний обратились к правительству РФ с инициативами, направленными на снижение доли контрафактной продукции на маркетплейсах. Среди предложений — введение четких процедур работы с подделками, включая их изъятие, фиксацию, хранение и последующее уничтожение.

Отдельное внимание уделяется контролю на этапе размещения товаров. Бизнес предлагает обязать платформы проверять карточки продукции автоматически еще до публикации.

Еще одна мера касается иностранных продавцов. Для них предлагают ввести обязательную регистрацию юридического лица в России или создание представительства. Дополнительно обсуждается механизм гарантийных депозитов, из которых смогут компенсировать ущерб правообладателям.

Авторы инициативы указывают, что ныне действующих инструментов недостаточно. В частности, судебные разбирательства с зарубежными продавцами не дают результата.

По оценкам участников рынка, в отдельных товарных категориях подделки занимают заметную долю ассортимента, и значительная их часть распространяется через маркетплейсы.

#маркетплейсы #контрафакт #онлайн-торговля
Источник: vedomosti.ru
