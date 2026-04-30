Global_Chronicles
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Компании все чаще ищут способы расстаться с сотрудником без конфликтов и публичных скандалов

Смена работы давно перестала быть разовым событием в жизни, а вот привычка увольнять резко и без объяснений у части бизнеса все еще осталась. Теперь ее пробуют заменить более мягкими форматами: человеку заранее дают сигнал, объясняют причины и помогают выйти из компании без ощущения, что его просто вычеркнули.

Изображение - ChatGPT

Бизнес‑психологи и консультанты отмечают, что к ним все чаще обращаются руководители, которым важно не просто «сократить штат», а провести разговор с увольняемым так, чтобы не оставить после него только негатив. Они спрашивают, как выстроить диалог по шагам: когда лучше назначать встречу, с каких слов начать, как назвать причины и чем закончить. Особенно это заметно в крупных сетевых компаниях, в банковской и страховой сфере, где токсичная история увольнения быстро становится известна всему рынку.

Один из типичных сценариев, о котором рассказывают эксперты, выглядит довольно просто. Сначала руководитель говорит о вкладе человека и конкретных результатах, потом переходит к тому, что перестало совпадать: задачи, ожидания, стиль работы. Далее — предложение: сколько времени есть на поиск нового места, какие выплаты полагаются, возможны ли рекомендации. Важно не превращать разговор в монолог и дать сотруднику высказаться, даже если это затягивает встречу и делает ее эмоционально тяжелее.

Часть работодателей вообще старается не доводить дело до резкого разрыва. Если понятно, что в подразделении назревает сокращение, сотрудников предупреждают заранее и параллельно ищут, куда их можно перевести внутри группы. Где‑то это переход в другой филиал, где‑то — смена должности или формата занятости. В результате увольнение иногда превращается не в «выход из компании», а в смену специализации, направления деятельности.

Есть и сугубо прагматичный мотив: при аккуратном расставании у бизнеса остается шанс вернуть человека. Владельцы и топ‑менеджеры честно говорят, что не хотят терять контакт с сильными специалистами только из‑за того, что в конкретный момент не нашли для них подходящих задач. Если сотрудничество закончилось спокойно, с соблюдением всех обещаний, через год‑два такого сотрудника проще позвать обратно.

На фоне этих разговоров отдельной линией звучит пример с Уолл‑стрит. Ряд крупных банков открыто связывает рост прибыли с сокращением штата, в том числе за счет внедрения систем искусственного интеллекта. В одном случае публично прозвучала связка: плюс полтора миллиарда долларов прибыли за квартал и минус около тысячи сотрудников. Похожие процессы идут и в других финансовых группах, где ИИ берет на себя часть рутинных задач, а нагрузка на оставшихся работников возрастает.

При этом психологи предупреждают: даже самое аккуратное увольнение не делает новость приятной. Но честный разговор, ясные формулировки и понятные условия выхода заметно снижают уровень стресса и для сотрудника, и для самой компании, которая вынуждена проводить непопулярные решения все чаще.

#рынок труда #сотрудники #работодатели #корпоративная культура #бизнес психология #мягкие увольнения
Источник: kommersant.ru
