Global_Chronicles
Philips Evnia запустила AmbiScape — подсветка всей комнаты теперь синхронизируется с игрой
Philips Evnia представила AmbiScape — систему, которая позволяет синхронизировать умное освещение в комнате с происходящим на экране.

Evnia делает ставку на геймеров, которые используют подсветку не только ради цвета, а как часть эффекта присутствия. Теперь к свету за монитором добавляется управление лампами и светильниками в комнате, а все элементы можно настроить в одном приложении и привязать к играм, просмотру фильмов или просто повседневной работе за компьютером.

Источник: Philips

В основе решения Philips Evnia — три элемента подсветки: Ambiglow в мониторе, AmbiScape для внешних светильников и поддержки Windows Dynamic Lighting. Ambiglow анализирует изображение на экране и подсвечивает пространство позади дисплея под доминирующие цвета и динамику сцены, а не просто меняет стандартные RGB‑эффекты. Режимы Ambiglow, яркость и поведение световых эффектов настраиваются через приложение Philips Evnia Precision Center, где можно создать несколько профилей под разные игры и сценарии.   

Источник: Philips

AmbiScape выводит эту идею на уровень всей комнаты. Система работает с Matter‑совместимыми умными светильниками и позволяет заставить их реагировать на происходящее на экране: изменение сцены в игре или ролике сопровождается сменой цвета и характера освещения в помещении. В Precision Center пользователь задает расположение источников света в комнате, регулирует интенсивность эффекта и определяет, как именно AmbiScape будет повторять картинку — от мягких фоновых переходов до более заметной «игровой» подсветки.   

Третий элемент — Windows Dynamic Lighting. Evnia заявляет, что стала первым брендом игровых мониторов с поддержкой этой функции Microsoft: чтобы включить ее, монитор подключают к ПК отдельным USB‑кабелем, после чего управление подсветкой появляется в настройках Windows 11 и синхронизируется с другой совместимой периферией. Это позволяет объединять монитор, клавиатуру, мышь и другие устройства в общую систему освещения, не разрывая управление между разными утилитами.    

Turtle Beach представляет серию Command — новую экосистему игровой периферии для ПК, в которую вошли клавиатуры, кейпад и мыши с общим ПО и общей логикой настроек.

Philips Evnia Precision Center выступает центральной точкой для настроек: в приложении можно выбрать сценарии для игр, медиа и повседневных задач, включить или отключить AmbiScape, скорректировать Ambiglow и задать общую логику работы света. AmbiScape становится доступен владельцам совместимых мониторов Evnia после установки Precision Center версии 1.9; релиз обновленного ПО запланирован на 29 апреля 2026 года.

#rgb #evnia #ambiglow #ambiscape #windows dynamic lighting #игровая подсветка
Источник: techpowerup.com
