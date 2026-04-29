Аналитики Brand Analytics изучили более 9 млрд сообщений в русскоязычных соцсетях за первый квартал 2026 года и составили рейтинг самых популярных мемов.

Интернет‑шутки давно перестали быть просто разовым развлечением. За ними теперь внимательно следят аналитики, которые по динамике мемов пытаются понять, чем живёт аудитория и как она реагирует на события вокруг.

Brand Analytics сформировала рейтинг мемов начала текущего года, опираясь на массив из более чем 9 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с 1 января по 31 марта. При анализе учитывали частоту упоминаний, скорость распространения и то, в каких ситуациях пользователи используют ту или иную фразу или образ. По итогам подсчетов лидером стал мем «Можно, а зачем?», набравший 294,2 тыс. упоминаний и связанный с высказыванием одного из топ‑менеджеров АвтоВАЗа.

На вторую строчку вышел мем «Фа втфа пепе шнейне» с 292,6 тыс. упоминаний, третью заняла формула «Мой 2016‑й» с 241,1 тыс. употреблений. Эксперты отмечают, что мемы становятся для пользователей особым языком, который помогает обозначить свое отношение, обозначить «своих» и одновременно дистанцироваться от тяжелых новостей. При этом часть популярных образов трудно назвать по‑настоящему смешными: так, на 11‑е место вышла история обезьянки Панча, у которой долгое время не было друзей, и внимание к которой в итоге сплотило русскоязычное интернет‑сообщество. Душераздирающий мем «ЖКХ, чё вы творите?» занял только 15-е место.