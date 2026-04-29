Совет Федерации одобрил закон, который добавляет Республику Алтай в перечень регионов, где допустимо создание игорных зон.

Сейчас легальные игорные зоны в России работают всего в нескольких регионах и открываются по отдельным федеральным решениям. Республику Алтай включили в этот список после инициативы президента и проработки параметров проекта на федеральном уровне.

Совфед поддержал подготовленный правительством закон, который разрешает создать игорную зону в Республике Алтай. Документ реализует поручение президента о внесении изменений в законодательство и дополняет перечень субъектов РФ, где можно размещать такие объекты. Сейчас в стране действуют четыре игорные зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае, а в Крыму строят «Золотой берег».

Новый закон вводит Республику Алтай в этот список, исходя из схожего туристического потенциала. Нормы вступят в силу через десять дней после официального опубликования. Глава региона Андрей Турчак ранее говорил, что игорную зону планируют разместить в Майминском районе в виде четко ограниченной территории под жестким регулированием и госконтролем, а не сети объектов по всей республике. По оценкам властей, проект способен создать около тысячи рабочих мест и приносить в бюджет региона не менее 300 млн рублей ежегодно, которые направят на социальные нужды.