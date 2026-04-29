Global_Chronicles
Корейские ученые создали плёнку тоньше волоса для защиты от излучения и радиоволн
Разработан сверхтонкий материал для защиты от излучения и электромагнитных волн.

Требования к защитным материалам растут вместе с развитием космических и ядерных технологий. Новая разработка предлагает иной подход к решению этой задачи. 

Источник: Корейский институт науки и технологий

Группа учёных из Korea Institute of Science and Technology под руководством Джу Ён-хо представила композитный материал нового типа. Результаты работы опубликовал журнал Advanced Materials.

Разработка объединяет углеродные и борнитридные нанотрубки. Первые взаимодействуют с электромагнитными волнами, вторые поглощают нейтроны. По сути, оба компонента формируют общую структуру, где один слой выполняет сразу две функции. Толщина материала меньше человеческого волоса. При этом он блокирует до 99,999% электромагнитного излучения и снижает уровень нейтронов примерно на 72%.

Материал сохраняет свойства при растяжении более чем в два раза. Он выдерживает температуры от −196 до +250 градусов Цельсия и подходит для работы в сложных условиях.

Технология поддерживает 3D-печать. Например, сотовая структура показала до 15% более высокую эффективность по сравнению с плоской формой той же толщины.

Разработка позволяет снизить вес и упростить конструкцию защитных систем в спутниках, медицинском оборудовании и ядерной технике.

#космос #радиация #электромагнитные волны #нанотрубки #экранирование
Источник: phys.org
Эффективная реклама для вашего бизнеса

