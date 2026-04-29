В России на сервисе SuperJob опубликовали вакансию музы для музыканта

На сайтах с вакансиями периодически появляются объявления, которые выбиваются из привычной подборки офисных и рабочих позиций. Одно из таких объявлений заметили на SuperJob: автор ищет не менеджера или специалиста, а музу.

Как рассказали в SuperJob, объявление разместил музыкант, который так и указал должность — «муза». В описании работы он пишет, что кандидатка должна вдохновлять на новые песни и поддерживать творческое настроение в повседневной жизни.

В список задач он включил отправку «милых утренних сообщений», помощь с идеями для клипов и роликов, а также готовность к странным романтичным поступкам. Отдельным пунктом стоит возможность временами просто исчезнуть без объяснений, что автор вакансии тоже считает частью роли музы.

Зарплату работодатель обозначил до ₽100 000 в месяц. Среди требований значатся хорошее чувство юмора, свобода от обязательств, понятность в общении и при этом небольшая недоступность. В качестве бонусов он обещает спонтанные походы в кафе, театры и кино, цветы без повода и неожиданные сообщения ночью.