Компании усиливают сотрудничество в области ИИ, делая ставку на более быстрые и доступные решения. Новый проект ориентирован на практическое применение и масштабируемость.

NVIDIA представила модель Nemotron 3 Nano Omni и привлекла к работе Foxconn, Palantir и Oracle. Участники проекта сосредоточились на повышении производительности при сохранении открытого доступа к технологии.

Разработчики заявляют, что модель ускоряет выполнение задач в девять раз по сравнению с предыдущими решениями линейки. Речь идет о вычислениях, связанных с обработкой данных и запуском ИИ-приложений. При этом специалисты делают акцент на оптимизации архитектуры, а не только на росте мощности.

Nemotron 3 Nano Omni распространяется как открытая модель. Это позволяет компаниям адаптировать ее под собственные задачи без ограничений, характерных для закрытых систем. Партнеры обеспечивают инфраструктуру и интеграцию, включая работу с корпоративными данными и облачными сервисами.

Проект демонстрирует стремление NVIDIA, Foxconn, Palantir и Oracle ускорить внедрение ИИ в бизнес-процессы и снизить затраты на вычисления.