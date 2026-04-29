На ЕГЭ‑2026 впервые применяют систему видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая отмечает подозрительное поведение участников экзамена.

Организаторы ЕГЭ постепенно усиливают технический контроль за ходом экзаменов. В этом году к традиционным камерам наблюдения добавили алгоритмы, которые автоматически ищут признаки списывания.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в нынешнем году к системе видеонаблюдения на ЕГЭ подключили модуль с элементами искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует поведение участников экзамена и отмечает случаи, которые могут говорить о нарушении правил: использование телефонов, шпаргалок, гаджетов или микронаушников. В Петербурге ИИ впервые указал на конкретного школьника, у которого затем при проверке нашли гаджет, после чего его удалили с досрочного экзамена.

По словам Музаева, система работает на платформе «Смотри ЕГЭ» и уже около пяти лет «обучается» на данных прошлых экзаменов. Алгоритм не принимает решения самостоятельно: все его отметки, как и сигналы от онлайн‑наблюдателей, дополнительно проверяют администраторы, которые и решают, считать ли ситуацию нарушением. Руководитель ведомства подчеркнул, что теперь учащимся не стоит рассчитывать на отсутствие наблюдателя в аудитории — даже если в классе нет человека, камера с ИИ все равно может зафиксировать подозрительные действия и передать информацию на проверку.