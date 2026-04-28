Global_Chronicles
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Keychron представила клавиатуру с одной клавишей Q0 Mini 8K Action Key. Устройство имеет частоту опроса 8К, цельнометаллический корпус из алюминия марки 6063 и стоит $65.

Компания Keychron выпустила некое устройство, которое трудно назвать клавиатурой в привычном смысле. Это одна крупная механическая клавиша с увеличенным переключателем. 

Источник изображения: Keychron

Механический переключатель внутри Q0 Mini 8K занимает в 64 раза больше места, чем стандартный. Корпус изготовили из полированного и пескоструйно обработанного алюминия. Производитель заявляет, что клавишу удобно нажимать всей ладонью. Частота опроса 8К обеспечивает сверхнизкую задержку.

Читайте: Узнайте про мышь со встроенным сенсорным дисплеем, вышедшую в составе серии компьютерных гаджетов  Command — новую экосистему игровой периферии для ПК, в которую вошли клавиатуры, кейпад и мыши с общим ПО и общей логикой настроек.

Устройство работает через USB-C и совместимо с Windows, Linux и MacOS. Система RGB-подсветки позволяет настраивать оттенок, насыщенность и яркость. Приложения Keychron QMK и Launcher дают возможность переназначать действие кнопки.

Источник изображения: Keychron

Keychron позиционирует Q0 Mini 8K как универсальную «action‑клавишу». Пользователь может назначить на нее запуск приложений, макросы, функции в играх, режим push‑to‑talk — когда микрофон включается только на время удержания кнопки и не передает фоновые звуки постоянно; такой режим часто используют в играх, Discord, мессенджерах и сервисах наподобие раций. На ту же клавишу можно повесить выключение звука или другие часто повторяющиеся команды. Компания отдельно подчеркивает, что устройство подходит и как «антистресс‑кнопка», которую можно нажимать всей ладонью.

Источник изображения: Keychron

Keychron в шутку называет возможности этой клавиши безграничными. Компания обещает удовольствие, снятие стресса и повышение продуктивности. Продается новинка за $65 (эквивалентно ≈₽ 4860 по курсу ЦБ РФ на 28.04.2026). Для сравнения: полноценные клавиатуры Keychron стоят ненамного дороже.

#механическая клавиатура #keychron #q0 mini 8k action key
Источник: pcgamer.com
Популярные новости

В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
ИИ‑агент на базе Claude уничтожил рабочую базу данных и резервные копии компании за 9 секунд

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
