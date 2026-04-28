Keychron представила клавиатуру с одной клавишей Q0 Mini 8K Action Key. Устройство имеет частоту опроса 8К, цельнометаллический корпус из алюминия марки 6063 и стоит $65.

Компания Keychron выпустила некое устройство, которое трудно назвать клавиатурой в привычном смысле. Это одна крупная механическая клавиша с увеличенным переключателем.

Источник изображения: Keychron

Механический переключатель внутри Q0 Mini 8K занимает в 64 раза больше места, чем стандартный. Корпус изготовили из полированного и пескоструйно обработанного алюминия. Производитель заявляет, что клавишу удобно нажимать всей ладонью. Частота опроса 8К обеспечивает сверхнизкую задержку.

Устройство работает через USB-C и совместимо с Windows, Linux и MacOS. Система RGB-подсветки позволяет настраивать оттенок, насыщенность и яркость. Приложения Keychron QMK и Launcher дают возможность переназначать действие кнопки.

Keychron позиционирует Q0 Mini 8K как универсальную «action‑клавишу». Пользователь может назначить на нее запуск приложений, макросы, функции в играх, режим push‑to‑talk — когда микрофон включается только на время удержания кнопки и не передает фоновые звуки постоянно; такой режим часто используют в играх, Discord, мессенджерах и сервисах наподобие раций. На ту же клавишу можно повесить выключение звука или другие часто повторяющиеся команды. Компания отдельно подчеркивает, что устройство подходит и как «антистресс‑кнопка», которую можно нажимать всей ладонью.

Keychron в шутку называет возможности этой клавиши безграничными. Компания обещает удовольствие, снятие стресса и повышение продуктивности. Продается новинка за $65 (эквивалентно ≈₽ 4860 по курсу ЦБ РФ на 28.04.2026). Для сравнения: полноценные клавиатуры Keychron стоят ненамного дороже.