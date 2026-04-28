Global_Chronicles
Отчет Take‑Two 21 мая может прояснить планы по выпуску GTA 6
21 мая Take‑Two проведет квартальный отчет и созвон с инвесторами, где почти наверняка поднимут тему GTA 6.

После второго трейлера, анонсирующего GTA 6, который вышел чуть больше года тому назад, Rockstar не делилась новыми подробностями о проекте. На этом фоне ближайший отчет Take‑Two стал удобной датой, к которой многие привязывают ожидания по прояснению планов вокруг игры. 

Изображение - ChatGPT

TheGamer вспоминает, что второй трейлер GTA 6 сопровождался запуском промостраницы с описанием персонажей и начальной информацией об игре. С тех пор компания не публиковала новых роликов, не проводила превью для прессы и не делилась геймплейными демонстрациями, хотя в случае с GTA 5 маркетинговая кампания на подобном этапе шла заметно активнее. Это создает ощущение длительной паузы в официальной коммуникации.

Читайте: Третий трейлер GTA 6 может выйти до 21 мая.

21 мая Take‑Two представит финансовые результаты за квартал и год, а затем руководство ответит на вопросы инвесторов. Автор материала отмечает, что акционеров в первую очередь интересуют сроки выхода GTA 6 и влияние игры на выручку, поэтому тему вряд ли обойдут стороной. Ранее компания уже смещала ориентир по запуску, а источники говорили, что проект не успел выйти на финальную стадию готовности контента. От конференции 21 мая ждут, что руководство либо подтвердит текущий график и намекнет на начало активной рекламной кампании, либо признает риски новых переносов.

#игры #rockstar games #gta6 #take two #отчет #thegamer
Источник: thegamer.com
