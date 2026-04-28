Global_Chronicles
Первый складной iPhone получит четыре ключевых преимущества, но не всех может устроить цена $2000+
Apple готовит первый складной iPhone с четырьмя ключевыми преимуществами, и главное теперь — убедить людей заплатить за него $2000, а то и более того.

На рынке уже давно появились в продаже складные смартфоны известных брендов, и у каждого из них свои компромиссы по толщине, складке на экране и ресурсу шарнира. Apple заходит в этот сегмент поздно и поэтому старается сразу подчеркнуть отличия своего устройства от существующих моделей.  

Источник изображения: Tom's Guide

По данным утечек, в iPhone Fold особое внимание уделяют сразу четырем характеристикам. Внутренний экран в раскрытом виде должен иметь диагональ примерно 7,8 дюйма, то есть почти как у iPad mini, а место сгиба хотят сделать как можно менее заметным. Особо важно — уменьшить толщину гаджета: в разложенном состоянии его планируют сделать тоньше iPad Air, чтобы аппарат не воспринимался как тяжелый и неудобный по сравнению с обычными iPhone.

Еще один акцент касается производительности и энергоэффективности: Apple рассчитывает использовать собственный чип, который справится и с многозадачностью, и с приложениями, адаптированными под большой экран. От компании также ждут усиленного внимания к надежности шарнира и гибкой панели, учитывая прошлые претензии к корпусам iPhone и стартовые проблемы первых складных смартфонов конкурентов. При этом ожидаемая цена на уровне примерно $2000 и выше поднимает главный вопрос: сочтут ли пользователи перечисленные особенности достаточными, чтобы купить один дорогой складной смартфон вместо привычной связки из обычного iPhone и планшета.

#apple #складной смартфон #производительность #цена #дисплей #iphone fold #ipad mini #надежность
Источник: tomsguide.com
