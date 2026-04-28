Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Тейлор Свифт регистрирует свой голос и свой образ как товарные знаки из‑за роста дипфейк‑контента
Тейлор Свифт подала в ведомство США по интеллектуальной собственности несколько заявок, которые закрепляют ее голос и сценический образ как товарные знаки.

Генеративные модели давно умеют копировать тембр голоса и мимику известных людей. Музыкальная индустрия все чаще реагирует на это не только техническими фильтрами, но и юридическими инструментами. 

Изображение - ChatGPT

Тейлор Свифт подала две заявки на звуковые товарные знаки в патентное ведомство США. В обоих случаях речь идет о коротких аудиофразах, начинающихся со слов «Hey, it’s Taylor» и использованных в анонсах ее альбома The Life of a Showgirl. Отдельный документ закрепляет сценическое изображение певицы с гитарой и фирменным костюмом во время тура Eras. По сути, эти заявки описывают не только имя, но и конкретный звук голоса и визуальный образ как объекты защиты.

Заявки появились на фоне распространения сервисов, которые создают голосовые и визуальные дипфейк‑копии артистов. Юристы по интеллектуальной собственности отмечают, что такие регистрации позволяют указывать на нарушение прав не только в части имени или бренда, но и при использовании похожего голоса или характерной фотографии в рекламе и медиа. Похожую стратегию ранее выбрал актер Мэттью Макконахи, который оформил товарный знак на узнаваемую фразу, чтобы ограничить ее появление в ИИ‑сгенерированном контенте.

#ии #дипфейк #товарный знак #голос #тейлор свифт #taylor swift
Источник: techxplore.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter