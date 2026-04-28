Тейлор Свифт подала в ведомство США по интеллектуальной собственности несколько заявок, которые закрепляют ее голос и сценический образ как товарные знаки.

Генеративные модели давно умеют копировать тембр голоса и мимику известных людей. Музыкальная индустрия все чаще реагирует на это не только техническими фильтрами, но и юридическими инструментами.

Тейлор Свифт подала две заявки на звуковые товарные знаки в патентное ведомство США. В обоих случаях речь идет о коротких аудиофразах, начинающихся со слов «Hey, it’s Taylor» и использованных в анонсах ее альбома The Life of a Showgirl. Отдельный документ закрепляет сценическое изображение певицы с гитарой и фирменным костюмом во время тура Eras. По сути, эти заявки описывают не только имя, но и конкретный звук голоса и визуальный образ как объекты защиты.

Заявки появились на фоне распространения сервисов, которые создают голосовые и визуальные дипфейк‑копии артистов. Юристы по интеллектуальной собственности отмечают, что такие регистрации позволяют указывать на нарушение прав не только в части имени или бренда, но и при использовании похожего голоса или характерной фотографии в рекламе и медиа. Похожую стратегию ранее выбрал актер Мэттью Макконахи, который оформил товарный знак на узнаваемую фразу, чтобы ограничить ее появление в ИИ‑сгенерированном контенте.