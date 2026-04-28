Ученые изучили останки человека, погибшего при извержении Везувия, и предметы при нём. На основе этих данных искусственный интеллект смоделировал его последние действия.

Археологи продолжают выяснять новые детали трагедии, которая произошла в древнеримских городах у подножия Везувия. Даже отдельные находки помогают уточнить поведение людей в момент катастрофы.

Специалисты исследовали останки мужчины, обнаруженные в районе Помпеи после извержения Везувия в 79 году нашей эры. При нём находились монеты, лампа и ступа. Набор предметов указывает, что человек покидал дом в спешке и взял с собой то, что считал нужным.

Учёные зафиксировали положение тела и окружающую обстановку. Эти данные передали в модель искусственного интеллекта, которая попыталась восстановить последовательность событий. Система учла расположение скелета, предметов, находящихся рядом, и характер разрушений. По расчётам, мужчина решил бежать в момент, когда извержение уже началось. Он пытался выбраться из опасной зоны, но это ему так и не удалось.

На этом снимке, опубликованном Министерством культуры Италии в понедельник, 27 апреля 2026 года, изображена жертва извержения Везувия в 79 году нашей эры в археологическом районе Помпеи недалеко от Неаполя на юге Италии.

Модель ИИ не добавляет новых фактов, но помогает связать известные детали в единую картину. Такой подход позволяет точнее представить, как люди реагировали на внезапное извержения вулкана и какие решения принимали в последние минуты.