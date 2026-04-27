Global_Chronicles
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Иранский ракетный удар по нефтехимическому комплексу в Джубайле в Саудовской Аравии затронул производство смолы PPE, из которой делают критически важный ламинат для печатных плат.

Мировая электроника держится не только на фабриках по производству чипов, но и на менее заметных звеньях, вроде производителей базовых материалов для плат. Удар по одному такому звену в Персидском заливе уже создает проблемы для производителей по всему миру.

Изображение: REUTERS/Tingshu Wang

Речь идет о комплексе SABIC в промышленной зоне Джубайл на востоке Саудовской Аравии, по которому Иран нанес ракетный удар 7 апреля. Как утверждает агентство Reuters, именно здесь выпускают около 70% высокочистой смолы PPE, которая служит основой для так называемого критического PCB‑ламиниата, используемого в сложных и высоконагруженных печатных платах. Такое сырье идет в смартфоны, сетевое оборудование, серверы, промышленные системы и другие устройства, где важны стабильность и высокие частоты.

После атаки производство PPE на площадке остановилось и поставки клиентам прекратились. Это сразу ударило по производителям ламината, а затем и по фабрикам, которые режут и сверлят эти заготовки под платы. Ситуация усугубляется тем, что рынок и без того работает на пределе, из‑за резкого роста спроса на ИИ‑инфраструктуру и полупроводники.

Параллельно конфликт в регионе влияет на доступность других нефтехимических продуктов, из которых делают, например, фоторезисты и растворители для полупроводниковой отрасли. Компании предупреждают клиентов о возможных задержках и повышении цен, а аналитики отмечают, что длительная остановка комплекса в Джубайле может привести к новым волнам подорожания компонентов и накоплению очередей на поставку готовых устройств. Иначе говоря, удар по одному заводу способен отозваться на всем рынке электроники, от потребительских гаджетов до телеком‑оборудования операторов связи.

#электроника #иран #саудовская аравия #печатные платы #цепочка поставок #нефтехимия #pcb #ppe #джубайл
Источник: reuters.com
