Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Команда Feminist Hardware опубликовала руководство по созданию печатных плат из глины
Печатные платы из глины с обжигом на костре – феминистский хакинг против привычного изготовления ПП

На команду Feminist Hardware и их Clay PCB обратили внимание в Tom’s Hardware: авторы пишут, что хотят бросить вызов привычной экономике печатных плат художественным, творческим, «позитивным и ответственным» способом, применяя феминистский хакинг как художественную методологию и критическую основу. По сути, Clay PCB — это и набор практических инструкций, и способ поговорить о том, из чего сделана электроника и кто контролирует производство плат.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay 

В качестве отправной точки команда берет стандартный PCB (printed circuit board — печатная плата) и предлагает представить, как мог бы выглядеть подобный объект, если бы его делали из местной глины, без фабрики и химии. Они подчеркивают, что привычные платы используют пластики и металлы из непрозрачных цепочек поставок, а их эксперимент стремится к «этичному железу» с локальными материалами и низким энергопотреблением.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

Дальше авторы переходят к пошаговой части. Они советуют собирать сухую глину в карьерах или на склонах, просеивать ее через кухонное сито, добавлять около 100 мл воды на 1 кг и вымешивать массу без пузырей. На одну плитку берут примерно 220 г глины, раскатывают слой толщиной около 1 см между ровными рейками и вырезают заготовку — в их примере это шестигранник примерно 10×10 см. Изначально команда думала сделать модульную «мозаику» из многих плиток, но отказалась от этого из‑за слишком строгих требований к точности стыков.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

Рисунок дорожек переносят в сырой черепок с помощью 3D‑печатного штампа из переработанного полипропилена, учитывая усадку глины примерно на 5% и глубину канавок около 1,2 мм. Плитки сушат естественным образом от суток до двух недель, иногда досушивают у костра, следя, чтобы цвет становился равномерно светлее. После сушки поверхность при необходимости шлифуют, убирают пыль и подготавливают к нанесению проводника.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

В разделе о проводящих материалах команда описывает эксперименты с разными составами и объясняет, почему в итоге выбрала серебро. Сначала они пробовали покрытия для керамики, но отказались от них и остановились на серебряной краске из переработанного металла. Серебро они получают из отходов ювелирного производства — это пример «urban mining», городской переработки металла. Такая краска выдерживает обжиг при температуре порядка 700 °C и сохраняет проводимость. Тонкой кистью прорисовывают дорожки, уделяя особое внимание площадкам под микроконтроллер ATmega328P, а если линии замыкаются, лишнее серебро аккуратно счищают.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

Обжиг авторы предлагают проводить в яме на улице: сначала разжигают огонь, досушивают плитки на краю, затем выкладывают их на «решетку» из толстых и тонких веток, накрывают вторым слоем и поддерживают пламя, пока заготовки не начинают светиться. После этого их быстро переносят в ведро с водой, проверяя на трещины и скрытые дефекты.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

 В завершении они подключают простые схемы с Arduino‑совместимым ATmega328P, показывая, что глиняные PCB работают, а все файлы — схемы, 3D‑модели штампов и код — выкладывают в открытый доступ. Термин «хактивизм» в их интерпретации описывает такую работу с электроникой как форму критики и переосмысления технологической системы, а не классический взлом чьих‑то сервисов.

#печатные платы #pcb #clay pcb #feministhardware #глина #этичное железо
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter