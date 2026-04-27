Печатные платы из глины с обжигом на костре – феминистский хакинг против привычного изготовления ПП

На команду Feminist Hardware и их Clay PCB обратили внимание в Tom’s Hardware: авторы пишут, что хотят бросить вызов привычной экономике печатных плат художественным, творческим, «позитивным и ответственным» способом, применяя феминистский хакинг как художественную методологию и критическую основу. По сути, Clay PCB — это и набор практических инструкций, и способ поговорить о том, из чего сделана электроника и кто контролирует производство плат.

Источник изображения: MaKING Printed Circuit Boards with Wild Clay

В качестве отправной точки команда берет стандартный PCB (printed circuit board — печатная плата) и предлагает представить, как мог бы выглядеть подобный объект, если бы его делали из местной глины, без фабрики и химии. Они подчеркивают, что привычные платы используют пластики и металлы из непрозрачных цепочек поставок, а их эксперимент стремится к «этичному железу» с локальными материалами и низким энергопотреблением.

Дальше авторы переходят к пошаговой части. Они советуют собирать сухую глину в карьерах или на склонах, просеивать ее через кухонное сито, добавлять около 100 мл воды на 1 кг и вымешивать массу без пузырей. На одну плитку берут примерно 220 г глины, раскатывают слой толщиной около 1 см между ровными рейками и вырезают заготовку — в их примере это шестигранник примерно 10×10 см. Изначально команда думала сделать модульную «мозаику» из многих плиток, но отказалась от этого из‑за слишком строгих требований к точности стыков.

Рисунок дорожек переносят в сырой черепок с помощью 3D‑печатного штампа из переработанного полипропилена, учитывая усадку глины примерно на 5% и глубину канавок около 1,2 мм. Плитки сушат естественным образом от суток до двух недель, иногда досушивают у костра, следя, чтобы цвет становился равномерно светлее. После сушки поверхность при необходимости шлифуют, убирают пыль и подготавливают к нанесению проводника.

В разделе о проводящих материалах команда описывает эксперименты с разными составами и объясняет, почему в итоге выбрала серебро. Сначала они пробовали покрытия для керамики, но отказались от них и остановились на серебряной краске из переработанного металла. Серебро они получают из отходов ювелирного производства — это пример «urban mining», городской переработки металла. Такая краска выдерживает обжиг при температуре порядка 700 °C и сохраняет проводимость. Тонкой кистью прорисовывают дорожки, уделяя особое внимание площадкам под микроконтроллер ATmega328P, а если линии замыкаются, лишнее серебро аккуратно счищают.

Обжиг авторы предлагают проводить в яме на улице: сначала разжигают огонь, досушивают плитки на краю, затем выкладывают их на «решетку» из толстых и тонких веток, накрывают вторым слоем и поддерживают пламя, пока заготовки не начинают светиться. После этого их быстро переносят в ведро с водой, проверяя на трещины и скрытые дефекты.

В завершении они подключают простые схемы с Arduino‑совместимым ATmega328P, показывая, что глиняные PCB работают, а все файлы — схемы, 3D‑модели штампов и код — выкладывают в открытый доступ. Термин «хактивизм» в их интерпретации описывает такую работу с электроникой как форму критики и переосмысления технологической системы, а не классический взлом чьих‑то сервисов.