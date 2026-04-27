Global_Chronicles
Вместо привычных концептов на Неделе дизайна в Милане Skoda представила надувные инсталляции авто
Skoda показала на Milan Design Week 2026 инсталляцию Inflatable Landscapes, созданную совместно с Ulises Studio.

На Milan Design Week автопроизводители все чаще показывают не только сами машины, но и инсталляции вокруг них. Skoda в этом году использует для этого надувные конструкции, которые одновременно работают как объект дизайна и как пространство для отдыха. 

© Yanko Design

Проект Inflatable Landscapes Skoda разработала вместе с Ulises Studio в рамках темы «Natural Intelligence» на Milan Design Week 2026. В центре композиции стоит надувная версия электрического концепта Epiq, по форме напоминающая упрощенный, «надутый» силуэт машины. Вокруг нее разместили реальные электромобили Skoda Enyaq и Enyaq Coupé, которые показывают, как бренд уже сейчас использует электрические платформы в серийных моделях.

Надувные элементы инсталляции представляют собой крупные округлые формы, ступени и платформы, по которым можно ходить, на них можно сидеть и лежать. Ulises Studio описывает эти структуры как «мягкий ландшафт», в который посетители буквально погружаются: они снимают обувь, взаимодействуют с поверхностями и перемещаются между уровнями.

© Yanko Design

Skoda подчеркивает семейный характер проекта: дети могут играть на надувных элементах, а взрослые — использовать их как зону отдыха и просмотра автомобилей. Inflatable Landscapes обращается к теме воздушности и легкости, но при этом строится вокруг конкретных моделей марки — концепта Epiq и линейки Enyaq. Инсталляция входит в программу Milan Design Week 2026 и развернута на открытой площадке в Милане, а не в закрытом выставочном павильоне.

#электромобили #дизайн #skoda #инсталляция #milan design week 2026 #enyaq #epiq #inflatable landscapes #ulises studio #надувная конструкция
Источник: yankodesign.com
