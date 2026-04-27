Chery опубликовала фото интерьера флагманского кроссовера Tiggo X. Модель предложит два варианта салона, до семи мест и как бензиновую, так и гибридную силовую установку.

Сначала Chery опубликовала снимки экстерьера Tiggo X, а теперь раскрыла и салон будущего флагмана в линейке кроссоверов. По сути, компания демонстрирует, каким она видит семейный и одновременно технологичный SUV для своего премиального сегмента.

Фото: Chery

Tiggo X построен на платформе Kunpeng Hybrid и по габаритам близок к Honda CR-V, но при этом предлагает более просторный салон. Покупателям предложат как двухрядную версию, так и трехрядные варианты с шестью или семью сиденьями. На опубликованных фото видно, что второй ряд может иметь два раздельных кресла с подлокотником по центру, а третий ряд складывается в ровный пол, освобождая багажник.

Фото: Chery

Передняя часть салона оформлена вокруг большой панели с двумя экранами по 12,3 дюйма — один используется как приборная панель, второй как экран мультимедийной системы. Отдельный сенсорный дисплей вынесли для управления климатом, а еще один экран используется как проекционный, в сумме до шести экранов в интерьере. На центральной консоли разместили широкую площадку для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов, селектор коробки передач и два подстаканника, рядом расположены физические клавиши управления.

Фото: Chery

Фото: Chery

Chery также показала оформление дверей и сидений: в отделке используются контрастные вставки и прострочка, а на фото салон выполнен в светло-кофейными тонах с темными акцентами. В зависимости от версии покупатели смогут выбрать конфигурацию с тремя отдельными местами во втором ряду или с двумя капитанскими креслами. При этом производитель заявляет, что уделяет внимание удобству доступа к третьему ряду и трансформации салона.

Фото: Chery

По части техники Tiggo X предложит бензиновую и гибридную версии. Бензиновый вариант использует 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., который сочетается с «мокрой» роботизированной коробкой DCT. Гибрид строится вокруг двигателя 1.5Т и электромотора, суммарная мощность достигает 265 кВт, а в трансмиссии применяют гибридную коробку DHT. Для обеих версий заявляют передний или полный привод.

Фото: Chery

Chery пока не раскрывает цены и дату начала продаж, но указывает на статус Tiggo X как флагманского SUV марки.