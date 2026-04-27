Global_Chronicles
OpenAI готовит собственный чип для смартфонов и планирует поставлять 300–400 млн единиц в год
OpenAI разрабатывает собственный процессор для смартфонов в партнерстве с Qualcomm и MediaTek. Компания планирует ежегодные поставки в 300-400 миллионов устройств, чтобы составить конкуренцию Apple.

До сих пор OpenAI в основном выступала как разработчик облачных моделей и экспериментальных устройств ИИ-наушников под кодовым названием Sweetpea и устройства в форм-факторе ручки Gumdrop без экрана. Теперь в центре внимания оказывается куда более традиционный форм‑фактор — смартфон, но с упором на ИИ‑агентов вместо приложений.

Изображение: WCCFTech

По информации Минг‑Чи Куо, OpenAI уже работает с Qualcomm и MediaTek над созданием собственного смартфонного процессора, а Luxshare, по его данным, станет эксклюзивным партнером по совместному проектированию и сборке будущего устройства. Массовый выпуск такого телефона аналитик ожидает к 2028 году, а финальные характеристики чипа и список поставщиков прогнозирует к концу 2026‑го — первому кварталу 2027 года.

OpenAI предлагает свое видение смартфона как устройства для работы ИИ‑агентов в реальном времени, а не как набора приложений. В этой схеме телефон постоянно фиксирует, что пользователь делает, что запрашивает, где находится, и часть запросов обрабатывает на встроенных моделях, а более сложные задачи отправляет в облако. Куо подчеркивает, что смартфоны, по его оценке, еще долго останутся крупнейшей и наиболее популярной категорией гаджетов, поэтому OpenAI интересует именно этот рынок.

Для компании логика в том, чтобы взять под контроль не только модели, но и операционную систему, и аппаратную платформу по образцу вертикальной интеграции Apple. Куо оценивает потенциальный адресуемый сегмент как глобальный рынок высококлассных смартфонов с годовыми поставками 300–400 миллионов штук, то есть OpenAI нацеливается на ту же аудиторию, что и iPhone. На этом фоне планы компании усиливают давление на Apple, которая сама пока опирается на внешние ИИ‑решения, включая интеграцию моделей Gemini от Google в будущие версии Siri.

#apple #смартфон #iphone #qualcomm #ии #процессор #openai #mediatek #luxshare
