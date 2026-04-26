Global_Chronicles
Новый метаматериал превращает одежду в устройство для измерения артериального давления
Создана носимая система без батареек, которая измеряет систолическое артериальное давление в режиме реального времени. Тонкие датчики крепятся к коже, а специальный текстиль получает энергию от смартфона и передает данные.

Команда из Сингапура, США и Китая предложила альтернативу фитнес‑трекерам, которые регулярно требуют зарядки. Она разработала систему, где источник питания не встроен в браслет или часы, а вынесен в смартфон, роль же проводника энергии берет на себя ткань.

 

Изображение: TechXplore 

Исследователи из National University of Singapore, University of Arizona и Tsinghua University создали сеть эпидермальных датчиков, которые крепятся прямо к коже и считывают физиологические сигналы. По сути, это несколько сверхтонких модулей, соединенных между собой метаматериальным текстилем, то есть специально рассчитанной тканью. Этот текстиль передает энергию от смартфона к датчикам и возвращает данные без батарей и других источников питания на самих сенсорах.

Сеть работает на двух частотах. Канал 13,56 МГц отвечает за передачу энергии, а канал 2,4 ГГц — за обмен данными, что разгружает эфир и снижает помехи. Смартфон выступает центральным узлом: он подает питание и принимает сигналы от нескольких датчиков, которые связаны через вшитый в одежду метаматериал. Благодаря этому система непрерывно измеряет систолическое артериальное давление, в том числе во время движения и физических упражнений.

Ученые испытали прототип на отслеживании систолического давления в состоянии покоя и при нагрузке и отметили высокую точность. Они считают, что в дальнейшем смогут адаптировать подход и к другим показателям, а сама технология ляжет в основу одежды и аксессуаров, которые совмещают обычный текстиль и постоянно работающий мониторинг состояния здоровья за счет энергии от смартфонов или других гаджетов.

#смартфон #умная одежда #метаматериал #артериальное давление #эпидермальные датчики
Источник: techxplore.com
Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
3
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
5
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
8
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
4
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
4
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
4
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
26
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
20:14
Молодцы китайцы.
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Waramagedon
20:10
а тебе какое дело до чужой страны? покажи лучше мессенджер из страны 404
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:07
Что-то боты для накрутки рейтингов сдулись: даже сотню минусов никак не могут накрутить здесь, а ведь в гораздо менее популярных статьях накручивали... Да и сами хейтеры, занимающиеся буллингом из-под...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Waramagedon
20:05
ты тут ослеп? читай выше "На 5500 XT 8Гб не запустится ни Doom: Dark Ages, ни Indiana Jones and The Great Circle без Linux. Да и то, чтобы запустить первую игру - нужно ряд манипуляций произвести, вкл...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Waramagedon
20:04
Зачем мне пилить тесты если ютуб полон тестов и полно обзоров на 5500 и 6500? я это время потрачу на свою семью. внизу 2 видео. а мои скрины показывают, что тут кто то накинул на вентилятор, а теперь ...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Phantom Lord
19:59
Никто тут и не писал, что он не запустится
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Konni
19:59
А карточка 2008-го года выпуска e-waste, да. Потому что даже в ноутбуке 2012-го года, который сейчас можно купить за сумму меньше ста евро - видеочип встроенный в процессор будет мощнее. И конечно о...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Phantom Lord
19:59
Это что и что нам с этим делать? Я думал ты тесты запилишь, а ты скриншоты выложил
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Waramagedon
19:55
и подороже. в ценовом сегменте 970 рядом стоит 1050/1650. а вот вместо 980 лучше брать 1060/1070
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
Алисия Степс
19:50
Да. Комментарии полезное нововведение. Кремлеботы будут общаться сами с собой и ставить реакции, прям как здесь! 🤣🤡💪
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
