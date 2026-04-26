Создана носимая система без батареек, которая измеряет систолическое артериальное давление в режиме реального времени. Тонкие датчики крепятся к коже, а специальный текстиль получает энергию от смартфона и передает данные.

Команда из Сингапура, США и Китая предложила альтернативу фитнес‑трекерам, которые регулярно требуют зарядки. Она разработала систему, где источник питания не встроен в браслет или часы, а вынесен в смартфон, роль же проводника энергии берет на себя ткань.

Исследователи из National University of Singapore, University of Arizona и Tsinghua University создали сеть эпидермальных датчиков, которые крепятся прямо к коже и считывают физиологические сигналы. По сути, это несколько сверхтонких модулей, соединенных между собой метаматериальным текстилем, то есть специально рассчитанной тканью. Этот текстиль передает энергию от смартфона к датчикам и возвращает данные без батарей и других источников питания на самих сенсорах.

Сеть работает на двух частотах. Канал 13,56 МГц отвечает за передачу энергии, а канал 2,4 ГГц — за обмен данными, что разгружает эфир и снижает помехи. Смартфон выступает центральным узлом: он подает питание и принимает сигналы от нескольких датчиков, которые связаны через вшитый в одежду метаматериал. Благодаря этому система непрерывно измеряет систолическое артериальное давление, в том числе во время движения и физических упражнений.

Ученые испытали прототип на отслеживании систолического давления в состоянии покоя и при нагрузке и отметили высокую точность. Они считают, что в дальнейшем смогут адаптировать подход и к другим показателям, а сама технология ляжет в основу одежды и аксессуаров, которые совмещают обычный текстиль и постоянно работающий мониторинг состояния здоровья за счет энергии от смартфонов или других гаджетов.