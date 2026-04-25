В Японии представили офисное кресло, собранное на базе переднего сиденья седана Toyota Crown.

Производители периодически продают офисные кресла, стилизованные под автомобильные сиденья. В этот раз японская компания пошла дальше и использовала настоящее кресло Toyota Crown в качестве основы для офисной мебели.

Изображение: Сarscoops

Офисное кресло Toyota Crown представляет собой оригинальное переднее сиденье автомобиля, установленное на крестовине с колесиками. Сохранились электрические регулировки, подогрев, вентиляция и встроенный подлокотник. На боковине расположены знакомые по машине кнопки, а в основании предусмотрен USB‑порт для зарядки устройств.

Изображение: Сarscoops

Кресло укомплектовали рабочим ремнем безопасности с замком, как в настоящем авто. Производитель отмечает, что ремень можно использовать, если пользователь хочет зафиксировать положение при активном движении кресла. Цена такого изделия в Японии составляет эквивалент примерно $2600, тираж ограничен, и продают его через специализированные площадки для поклонников марки.