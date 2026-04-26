Buick представил в Китае подключаемый гибридный кроссовер Electra E7 по цене эквивалентно ≈₽ 1,76 млн по курсу ЦБ РФ на 25.04.2026.

Electra E7 продолжает китайскую линейку Buick Electra и занимает нишу доступного семейного кроссовера с подключаемым гибридом. Модель ориентируют на локальный рынок Поднебесной, где растет спрос на экономичные машины с большим запасом хода и возможностью ездить в электрическом режиме по городу.

Buick Electra E7 относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов и использует подключаемую гибридную силовую установку. Цены в Китае начинаются от 159 900 юаней (эквивалентно ≈₽ 1,76 млн по курсу ЦБ РФ на 25.04.2026) и достигают 199 900 юаней (эквивалентно ≈₽ 2,2 млн по курсу ЦБ РФ на 25.04.2026) за топовую турбированную модель. По данным производителя, примерно за полтора часа после старта предварительных заказов модель собрала около 10 тысяч заявок в Китае.

Силовая установка сочетает бензиновый двигатель и электромотор. Заявленный суммарный запас хода достигает до 1250 км по циклу CLTC, а в полностью электрическом режиме Electra E7 способен проехать до 130 км. Таких значений, по расчетам компании, достаточно, чтобы многие ежедневные поездки проходили без использования двигателя внутреннего сгорания.

Внешность Electra E7 выполнена в актуальном дизайне марки для китайского рынка: узкие светодиодные фары, характерная передняя часть и плавные линии кузова. В салоне установлен крупный изогнутый экран, реализована новая мультимедийная система и предусмотрен набор электронных систем помощи водителю, в том числе адаптивный круиз‑контроль и ассистенты движения.

Buick не объявлял о планах поставлять Electra E7 в США или Европу. Модель представили как продукт для Китая, который выпускается и продается в рамках локального совместного предприятия SAIC-GM.