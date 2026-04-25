Buick представил концепт Electra на автосалоне в Пекине. Модель демонстрирует новый дизайн и набор экспериментальных решений.

Автопроизводители используют концепт-кары для проверки идей, которые могут перейти в серийные модели. Buick показал один из самых необычных вариантов.

Компания Buick представила концепт Electra Zenith Mobile Space Smart Body на Пекинском автосалоне. Модель относится к суббренду Electra и демонстрирует будущий подход к дизайну.

Кузов выполнен в виде прозрачной каплевидной оболочки с декоративной лазерной гравировкой. Передняя часть концепта выполнена в фирменном стиле Buick с «парящим» щитком на носу, мотив которого навеян традиционной восточной вышивкой, а вместо традиционной светотехники используется интерактивный проекционный экран с элементами искусственного интеллекта. Он активируется при приближении человека.

Сзади установлены светодиодные элементы, активные аэродинамические колеса и U-образный спойлер. Конструкция колес меняет форму, что поднимает вопрос о практической эффективности такого решения.

Салон рассчитан на четырех пассажиров. Центральная консоль оформлена по мотивам традиционных китайских вееров и раздвижных перегородок. Она может раскладываться в прозрачный стол веерообразной формы, который поворачивается, складывается в плоскость или поднимается вертикально, превращаясь в разделяющую панель между пассажирами. Четыре кресла, судя по показанным кадрам, умеют почти полностью поворачиваться вокруг своей оси, так что все находящиеся в салоне могут развернуться лицом друг к другу и использовать этот складной элемент как общий стол.

Концепт также включает системы автономного вождения, твердотельные батареи, управление по проводам и четыре электродвигателя с распределением тяги.

В любом случае, всё описанное нами выше лучше увидеть самим. Для этого мы и разместили ниже презентационное видео.



