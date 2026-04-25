Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Buick показал концепт Electra с новым прозрачным дизайном кузова и футуристическим салоном
Buick представил концепт Electra на автосалоне в Пекине. Модель демонстрирует новый дизайн и набор экспериментальных решений.

Автопроизводители используют концепт-кары для проверки идей, которые могут перейти в серийные модели. Buick показал один из самых необычных вариантов.

Изображение: Buick

Компания Buick представила концепт Electra Zenith Mobile Space Smart Body на Пекинском автосалоне. Модель относится к суббренду Electra и демонстрирует будущий подход к дизайну.

Кузов выполнен в виде прозрачной каплевидной оболочки с декоративной лазерной гравировкой. Передняя часть концепта выполнена в фирменном стиле Buick с «парящим» щитком на носу, мотив которого навеян традиционной восточной вышивкой, а вместо традиционной светотехники используется интерактивный проекционный экран с элементами искусственного интеллекта. Он активируется при приближении человека.

Читайте: Компания ROX Motor представила на пекинском автосалоне спецверсию внедорожника Adamas для РФ.

Сзади установлены светодиодные элементы, активные аэродинамические колеса и U-образный спойлер. Конструкция колес меняет форму, что поднимает вопрос о практической эффективности такого решения.

Салон рассчитан на четырех пассажиров. Центральная консоль оформлена по мотивам традиционных китайских вееров и раздвижных перегородок. Она может раскладываться в прозрачный стол веерообразной формы, который поворачивается, складывается в плоскость или поднимается вертикально, превращаясь в разделяющую панель между пассажирами. Четыре кресла, судя по показанным кадрам, умеют почти полностью поворачиваться вокруг своей оси, так что все находящиеся в салоне могут развернуться лицом друг к другу и использовать этот складной элемент как общий стол.

Читайте: Это первый BMW, который будет поддерживать Dolby Atmos и аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System с Dolby Atmos (£TBC), которая имеет до 36 динамиков и общую мощность 1965 ватт.

Концепт также включает системы автономного вождения, твердотельные батареи, управление по проводам и четыре электродвигателя с распределением тяги.

В любом случае, всё описанное нами выше лучше увидеть самим. Для этого мы и разместили ниже презентационное видео.


#автономное вождение #твердотельные батареи #buick #electra #zenith mobile space smart body
Источник: carscoops.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
+
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
3
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
2
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Главный дизайнер Kia подтвердил: один из самых впечатляющих концептов близок к серии
+
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
2
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
1
Энтузиасты сравнили графику оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag с ремейком
+
Египетские археологи нашли в дельте Нила массивную статую Рамзеса II высотой около 2,2 м
1
Осмеянный покупатель акций Intel оказался в выигрыше спустя год — $700 тыс превратились в $1,89 млн
+

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
8
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
+

Сейчас обсуждают

Дима
20:47
Полез в Википедию, увидев численность 75 тыс чел. дальше не читал. Чей-то огород за наш счёт.
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Дарья Понедельник
20:45
Ты что ли народ? Сам когда последний раз в магазине был, и не стыдно тебе маму старенькую в магазин гонять?
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
Cocoa
20:43
Конструкторы естественно пробуют разные решения. Может какие-то перейдут из концепта в серию, и кому-то понравятся. Рекламная сцена возлияния из рюмки и наподобие всегда напоминают мне как когда-то да...
Buick показал концепт Electra с новым прозрачным дизайном кузова и футуристическим салоном
Waramagedon
20:39
подшипники смазывайте.
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Алексей Кузнецов
20:38
Волшебники же считают инфляцию. И выборы. Лучше бы молчали в тряпочку, не злили ходящий в магазины народ.
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
asdf2026
20:23
Давно задротов стали экспертами считать?
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
Waramagedon
20:21
попробуй жить на свои, а не на чужие.
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
Майню в долгосрок
20:14
Я как напьюсь у меня в глазах одни и те же звездочки с созвездиями летают.
Астрономы объяснили, почему одни созвездия видно круглый год, а другие нет
Владимир Бухницкий
20:07
Ваши предложения по путям выхода из данной ситуации?
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
unknown24
20:03
Теперь осталось заставить абрамовича признать вас своей дочкой. Детям Сифона и Бороды нечего пасть разевать. Не в свои сани не садись.
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter