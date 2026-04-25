Климатологи рассмотрели вариант строительства системы плотин в Беринговом проливе, который отделяет Аляску от Чукотки.

Крупномасштабная система атлантических течений, переносящая тепло между тропиками и высокими широтами, считается одним из ключевых элементов климатической системы Земли. В последние десятилетия многие исследования показывают признаки ее ослабления и обсуждают риск перехода к более слабому режиму, который мог бы существенно изменить климат в Европе и Северной Америке.

Группа ученых из Утрехтского университета (Utrecht University) смоделировала сценарий, при котором будет построена дамба в Беринговом проливе. Пролив соединяет Тихий и Северный Ледовитый океаны, его ширина составляет примерно 82 километра. В расчетах учли два острова в центре пролива и предложили систему из трех участков плотины, где самый длинный искусственный отрезок имел бы длину около 38 километров.

Ученые запускали климатические модели с разными начальными условиями и уровнями выбросов парниковых газов. В вариантах, где атлантическая циркуляция еще сохраняла относительно высокую устойчивость, перекрытие Берингова пролива уменьшало приток пресной воды из Тихого океана в Северный Ледовитый океан. В этих условиях дамба помогала системе течений дольше сохранять стабильность при дальнейшем росте концентрации углекислого газа.

Однако в сценариях, где циркуляция к моменту строительства уже сильно ослабла, закрытие пролива давало обратный эффект. В таких запусках модели ослабление течений только ускорялось, и система быстрее переходила в «слабый» режим.

Авторы подчеркивают, что рассматривают плотину как теоретический пример крупномасштабного вмешательства в океанскую циркуляцию, а не как практический проект. Они отмечают, что модель не учитывает в деталях последствия для морских экосистем, ледовой обстановки и жизни коренных народов региона, и такие вопросы потребовали бы отдельного анализа.