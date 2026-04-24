Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новая искусственная сетчатка вернула слепым мышам обычное зрение и добавила ещё «инфракрасный» канал
Создана искусственная сетчатка, стимулирующая нервные клетки глаза с помощью ближнего инфракрасного света. В опытах на слепых мышах устройство частично вернуло реакцию на видимый свет и добавило чувствительность к инфракрасному излучению.

При заболеваниях сетчатки в первую очередь страдают фоторецепторы, которые отвечают за преобразование видимого света в электрические сигналы. При этом ганглиозные клетки, передающие информацию по зрительному нерву, часто остаются работоспособными и теоретически могут принимать другие типы стимулов. 

Схема искусственной сетчатки, воспринимающей ближний инфракрасный свет, с ИК-фильтром пропускания и массивом фототранзисторов. Источник: Nature Electronics 

Команда ученых из Республики Корея разработала тонкую искусственную сетчатку, которую укрепляют на поверхности собственной сетчатки глаза со стороны стекловидного тела. Конструкция включает массив фототранзисторов, чувствительных к ближнему инфракрасному излучению, и трехмерные микростолбчатые электроды из мягкого жидкого металла. Фототранзисторы фиксируют инфракрасный свет, который обычный глаз не использует для зрения, и превращают его в электрические импульсы. Электроды передают эти импульсы непосредственно ганглиозным клеткам сетчатки.

Авторы подчеркивают, что жидкий металл с низким модулем Юнга обеспечивает плотный контакт с тканями и уменьшает механическое воздействие. В условиях дегенерации фоторецепторов ганглиозные клетки остаются менее пораженными, поэтому именно их выбрали в качестве цели стимуляции.

Ученые протестировали систему на извлеченных тканях сетчатки и на живых слепых мышах. В экспериментах ex vivo они не обнаружили заметного вреда для тканей, а в исследованиях in vivo по поведенным реакциям и активности коры головного мозга судили о том, что животные начали воспринимать как видимый, так и ближний инфракрасный свет.

Авторы отмечают, что пока речь идет о предварительных данных, и для выхода к клиническим испытаниям нужны дополнительные тесты безопасности и эффективности. При этом они предполагают, что в перспективе подобная искусственная сетчатка может использоваться у пациентов с дегенеративной слепотой для создания ближнего инфракрасного канала зрения, не вмешиваясь в оставшееся естественное восприятие видимого света. Какие именно ощущения даст стимуляция ганглиозных клеток инфракрасными сигналами у человека, сейчас остается открытым вопросом.

#слепота #нейростимуляция #ближний инфракрасный свет #ганглиозные клетки #дегенерация сетчатки #искусственная сетчатка
Источник: techxplore.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сейчас обсуждают

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter