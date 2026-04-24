Космический телескоп SPHEREx зафиксировал обширные скопления водяного льда в области Лебедь X. Ученые называют эти структуры межзвездными ледниками, которые могут обеспечивать водой зарождающиеся планетные системы.

Исследование областей активного звездообразования помогает понять, откуда берется вода в планетных системах.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/IPAC/Hora et al

Космический телескоп SPHEREx зафиксировал обширные скопления водяного льда в области Лебедь X. Этот регион содержит плотные облака газа и пыли, где формируются новые звезды. На снимке, основанном на данных 2025 года, ярко-синим цветом выделен водяной лёд. Также видны темные пылевые полосы и точечные светящиеся точки от молодых звезд.

Анализ показал, что лёд состоит не только из воды, но и включает углекислый газ и оксид углерода. Эти соединения участвуют в химических процессах, связанных с формированием планет. Ученые рассматривают такие скопления как возможный источник воды для будущих планетных систем.

Наблюдения также уточнили распределение вещества. Лёд концентрируется в плотных участках пыли, где излучение молодых звезд не разрушает молекулы. При этом телескоп зафиксировал не только отдельные зоны, но и рассеянный свет, проходящий через крупные облака вдоль галактической плоскости.

Полученные данные подтверждают, что лёд формируется на поверхности микроскопических пылевых частиц и может сохраняться длительное время.